Mbappe nhắn nhủ đặc biệt tới Messi trước chung kết World Cup 2026

Mbappe khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng cú đúp vào lưới tuyển Anh trong trận tranh hạng Ba. Dù Pháp thất bại với tỉ số 4-6, chân sút của Real Madrid vẫn nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 10 và tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Mbappe cũng vượt qua Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 22 bàn.

Tuy nhiên, ngay sau trận tranh giải Ba, điều Mbappe quan tâm không chỉ là những cột mốc cá nhân mà còn là trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Mbappe tin Messi sẽ ghi bàn ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Marca)

Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cũng như kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup, Mbappe không ngần ngại đặt niềm tin vào người đàn anh.

"Messi sẽ ghi bàn vào ngày mai. Anh ấy luôn ghi bàn", tiền đạo 27 tuổi khẳng định.

Phát biểu của Mbappe cho thấy anh tin Messi hoàn toàn có khả năng tiếp tục cải thiện thành tích ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đội trưởng Argentina hiện sở hữu 8 pha lập công tại World Cup 2026. Nếu ghi thêm hai bàn trong trận chung kết, Messi sẽ cân bằng thành tích của Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

Dù vừa lập kỷ lục, Mbappe vẫn cho thấy sự tiếc nuối khi không thể cùng Pháp vào chung kết. "Tôi thà không trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup còn hơn phải ngồi ngoài trận chung kết", Mbappe bộc bạch.

Nhìn lại hành trình của tuyển Pháp tại World Cup 2026, Mbappe cho rằng thất bại bắt nguồn từ màn trình diễn dưới sức ở hiệp một trận bán kết với Tây Ban Nha.

"Chúng tôi đã chơi hai hiệp hoàn toàn khác nhau. Trong hiệp một, toàn đội không thể hiện đúng tinh thần của tuyển Pháp và điều đó không thể chấp nhận. Sang hiệp hai, chúng tôi thi đấu quyết tâm hơn, thắng hiệp đấu nhưng vẫn thua chung cuộc", Mbappe nói.

Tiền đạo sinh năm 1998 cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giúp HLV Didier Deschamps khép lại chặng đường cùng tuyển Pháp bằng một chiến thắng: "Tôi rất tiếc vì không thể giành chiến thắng khi chia tay ông ấy".