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Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe 'đặc quyền' bên mẹ

Sự kiện: Giải trí Sao Việt

Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ 'đặc quyền' bên mẹ trong chuyến đi Trung Quốc; Trấn Thành - Hari Won quấn quýt bên nhau.

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 1

Vợ chồng người mẫu Minh Tú tận hưởng chuyến đi châu Âu dài ngày.

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 2

MC Trấn Thành cập nhật việc tặng quà sinh nhật bà xã Hari Won: "Người ta đã có quà nha, hết càu nhàu rồi".

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 3

Diễn viên Quỳnh Lương trêu đùa con gái: "Chắc đang tiếc nhan sắc của tôi lắm đúng không? Ai kêu y chang cái mặt ba làm chi".

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 4

Diễn viên Thu Trang tôn vinh ông xã Tiến Luật: "Tương lai ra sao cũng được, trước mắt có anh kép già bên cạnh là được. Chấp hết luôn".

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 5

Ca sĩ Vy Oanh rạng rỡ ghi lại kỷ niệm bên tiền bối Quang Linh tại Mỹ.

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 6

Diễn viên Sam khoe dáng trên đường phố Hàn Quốc.

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 7

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - chú thích tấm ảnh chụp bên mẹ ở Trung Quốc: "Đặc quyền lớn nhất là một năm được đi riêng với mẹ vài lần".

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 8

Ca sĩ Minh Hằng được ông xã và quý tử âu yếm.

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 9

Ca sĩ Nhật Kim Anh tận hưởng "chiều hoàng hôn bên các thiên thần nhỏ".

Ảnh sao 26/6: Anh chồng Đỗ Mỹ Linh khoe &#39;đặc quyền&#39; bên mẹ - 10

Vợ chồng đại gia Minh "Nhựa" quây quần bên các con cháu.

Ảnh: FBNV

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Cảnh 'mặc ít' của Đinh Ngọc Anh bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ý

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 00:10 AM (GMT+7)
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