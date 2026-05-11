Hàng chục nữ diễn viên múa lõa thể bị chỉ trích

Tranh cãi xoay quanh vở Ấn tượng Lưu Tam Tỷ

Vở diễn thực cảnh quy mô lớn Ấn tượng Lưu Tam Tỷ trên dòng Ly Giang, núi Quế Lâm, do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn gây tranh cãi vì phân đoạn thiếu nữ thay y phục.

Trong tiết mục này, khoảng cách giữa diễn viên trên sông Ly Giang và khán giả trên bờ thường cách nhau hàng chục mét. Các nữ diễn viên mặc bodysuit màu da biểu diễn, khiến người xem dễ liên tưởng đến cảnh khỏa thân, giống như nhóm phụ nữ nude đang đùa với nước.

Nhiều ý kiến cho rằng nội dung phản cảm, làm méo mó hình ảnh văn hóa truyền thống và mượn danh tục lệ của người dân tộc để câu khách bằng yếu tố nhạy cảm. Có người còn so sánh vở diễn không khác gì Crazy Horse - hộp đêm thoát y - bản Trung.

Một số cư dân mạng cho rằng Ấn tượng Lưu Tam Tỷ vốn là chương trình du lịch văn hóa tiêu biểu đại diện cho bản sắc Quảng Tây, từ lâu được xem là tác phẩm kinh điển. Việc xuất hiện các phân đoạn quá gợi cảm khiến nhiều người cảm thấy lệch tông. Không ít khán giả kêu gọi cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc xem xét.

Dư luận cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số khán giả từng trực tiếp xem chương trình cho biết nếu ngồi ở hàng ghế phía sau thì thực tế khó nhìn rõ chi tiết cơ thể diễn viên, điều đọng lại nhiều hơn là hiệu ứng ánh sáng, non nước và sân khấu hòa quyện tạo nên cảm giác choáng ngợp. Nhưng cũng có người thẳng thắn nhận xét nhiều show thực cảnh du lịch hiện nay đang cố tình thêm các yếu tố nửa kín nửa hở để thu hút sự chú ý.

Ấn tượng Lưu Tam Tỷ trước đây từng nhiều lần vướng tranh cãi vì mức độ táo bạo. Theo truyền thông Trung Quốc, trong phiên bản công diễn đầu tiên năm 2004 từng có phân đoạn “ngư nữ tắm” với nữ diễn viên khỏa thân hoàn toàn trên sân khấu, gây bức xúc lớn trong dư luận. Các diễn viên múa cảnh này phải chịu lời đàm tiếu suốt thời gian dài.

Sau áp lực từ công chúng, phiên bản gốc đã bị xóa bỏ vĩnh viễn, thay thế bằng phiên bản mặc trang phục màu da kết hợp voan trắng.

Khi đó, thậm chí còn xuất hiện tin đồn ống nhòm tại địa phương bán rất chạy vì nhiều khán giả muốn dùng để quan sát các cảnh khỏa thân trong buổi diễn.

Đơn vị vận hành nói gì?

Trước tranh cãi gần đây, đại diện công ty phát hành vở diễn hôm 8/5 cho biết các phân đoạn diễn viên mặc bodysuit màu da đều xuất phát từ nhu cầu thể hiện văn hóa dân gian. Toàn bộ nội dung biểu diễn đã được các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

Nhân viên công ty cũng cho biết khán giả bị cấm mang ống nhòm vào khu vực biểu diễn để tránh việc quá tập trung vào những hình ảnh nhạy cảm. Trước các ý kiến chỉ trích từ dư luận, phía vận hành nhấn mạnh sẽ tham khảo phản hồi của khán giả và cố gắng điều chỉnh cách thể hiện của chương trình.

Lời giải thích này không làm dư luận dịu đi. Nhiều người đặt câu hỏi "nếu chương trình đã được phê duyệt, vì sao vẫn xuất hiện trang phục gây tranh cãi đến mức bị cho là phản cảm”.

Một số người trong ngành biểu diễn cho rằng với loại hình sân khấu thực cảnh ngoài trời, chịu ảnh hưởng mạnh bởi khoảng cách quan sát và hiệu ứng ánh sáng, khâu thiết kế phục trang cần tính toán kỹ hiệu ứng thị giác thực tế, thay vì tạo chiêu trò.

Cũng có ý kiến cho rằng công chúng đang quá nhạy cảm với màu nude và không nên đánh đồng mọi yếu tố gợi cảm với phản cảm.

Theo thông tin công khai, Ấn tượng Lưu Tam Tỷ công diễn từ năm 2004, là chương trình thực cảnh sơn thủy quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc. Sân khấu được dựng trên dòng Ly Giang ở Quế Lâm, lấy 12 ngọn núi làm phông nền tự nhiên và có sự tham gia biểu diễn của ngư dân địa phương.

Đến nay, chương trình đã diễn hơn 8.000 suất, từng nhận giải “Mười sự kiện biểu diễn lớn của Trung Quốc” và được xem là một trong những thương hiệu du lịch văn hóa tiêu biểu nhất của Quảng Tây.