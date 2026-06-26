Nhạc sĩ Giáng Son sau khi thắng kiện BH Media: “Điều tôi vui mừng nhất là công lý đã được xác lập”

Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media

Sau 4 ngày tạm dừng xét xử, sáng 26/6, TAND Hà Nội đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa các nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).

Dựa trên tài liệu chứng cứ và lời khai, tòa khẳng định, nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả đối với bài hát “Giấc mơ trưa”.

Nụ cười của nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sau khi thắng kiện BH Media. Ảnh: NVCC

Tòa xác định, nhạc sĩ Giáng Son là tác giả hợp pháp của "Giấc mơ trưa", BH Media mua và sử dụng bản ghi âm phối khí dựa trên bản gốc khi chưa được nhạc sĩ đồng ý là phạm luật, phải xin lỗi công khai.

Trong đó, nhạc sĩ Giáng Son sáng tác phần nhạc và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác phần lời đã được bảo hộ ngay từ khi được sáng tạo và công bố lần đầu vào năm 2005. Nhạc sĩ Giáng Son đồng thời là chủ sở hữu duy nhất của bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Với tư cách chủ sở hữu, nhạc sĩ Giáng Son có toàn quyền phân phối, công bố và quản lý việc sử dụng bản ghi âm này trên mọi phương tiện kỹ thuật, bao gồm cả các nền tảng trực tuyến như YouTube.

Chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Giáng Son cho biết, BH Media sẽ công bố lời xin lỗi trên 3 tờ báo gồm: Báo Pháp luật Việt Nam, báo Tuổi trẻ và Thanh niên. Mặc dù không đạt được yêu ban đầu là công bố lời xin lỗi trên 5 tờ báo lớn nhưng nhạc sĩ Giáng Son nói đây cũng là một “chiến thắng”.

“Điều tôi vui mừng nhất là công lý đã được xác lập, lẽ phải luôn là lẽ phải. Tôi đã mất 5 năm trời theo đuổi vụ kiện, không phải vì tiền bạc hay danh tiếng mà vì sự công bằng, vì những bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo nghệ thuật. Qua phiên tòa lần này, tôi thêm củng cố lòng tin vào cơ quan công lý và sự chính nghĩa của lẽ phải”, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ thêm.

Trước đó, khi chia sẻ với Dân Việt, nhạc sĩ Giáng Son cũng cho biết: “Vụ kiện liên quan đến vấn đề xâm phạm bản quyền Giấc mơ trưa của tôi với BH Media từ tháng 10/2021 đến nay vẫn chưa được xử. Trong thời gian 5 năm trời, tôi phải làm việc rất nhiều lần với các luật sư của Văn phòng luật sư Phan Law do Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hỗ trợ.

Nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến cùng các luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa sáng 26/6. Ảnh: NVCC

5 năm thay đổi đến 3 thẩm phán, mỗi thẩm phán lại mời tôi đến gặp để thẩm vấn lại, mặc dù trong đơn thư đã có đủ tất cả các bằng chứng, chữ ký của những người liên quan. Nhiều cuộc trò chuyện, tôi thấy ngay chính những thẩm phán cũng chưa hiểu hết về luật bản quyền. Chúng tôi là những người cha sinh mẹ đẻ ra tác phẩm mà lại phải vất vả chứng minh để đòi lại đứa con tinh thần của mình như thế nên rất nản”.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết thêm rằng, lúc đầu, trong các giấy tờ pháp lý đệ trình lên tòa án, chị cùng các luật sư đề nghị phía BH Media đền bù thiệt hại là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt được mức đền bù đó, theo quy định, chị sẽ phải chứng minh rất nhiều vấn đề như: mức độ thiệt hại tài chính, mức độ tổn thất tinh thần, phải có chứng nhận của bác sĩ về tình trạng sức khoẻ…

Nhận thấy sự việc quá phức tạp nên nhạc sĩ Giáng Son quyết định không đòi đền bù thiệt hại vật chất nữa mà yêu cầu BH Media phải gửi lời xin lỗi công khai trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, yêu cầu đó của tôi cho đến nay vẫn chưa được BH Media thực hiện.

Trước đó, vào tháng 10/2021, nhạc sĩ Giáng Son đã rất bất ngờ khi nhận thông báo từ YouTube về việc video “Giấc mơ trưa” do ca sĩ Khánh Linh thể hiện được chính chị - tác giả ca khúc đăng tải trên kênh YouTube cá nhân bị “khiếu nại bản quyền” từ BH Media.

Thời điểm đó, phía BH Media giải thích, công ty này đã thu mua những bản ghi âm cũ từ Hồ Gươm Audio, trong đó có bản thu “Giấc mơ trưa” được Dương Thùy Anh biểu diễn bằng nhạc cụ. BH Media đã nạp bản ghi của Dương Thùy Anh vào hệ thống Content ID của YouTube và khai thác nội dung này trên không gian số. Và khi nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bản ghi âm gốc do chính chị sở hữu lên kênh YouTube cá nhân, hệ thống đã gửi thông báo xác nhận bản quyền từ phía BH Media.

BH Media cho rằng, YouTube dùng hệ thống tự động “quét”, khi nhận thấy những giai điệu trùng khớp sẽ “claim” (đánh gậy bản quyền).

Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son phản ứng cho rằng, Hồ Gươm Audio hay BH Media không có bất cứ cuộc làm việc nào với tác giả.

BH Media chỉ thu mua một bản ghi (quyền liên quan) qua đơn vị sản xuất nội dung trung gian nhưng lạm quyền, “đánh gậy bản quyền” với mọi bản thu “Giấc mơ trưa” như thể BH Media đã sở hữu cả quyền tác giả “Giấc mơ trưa”.