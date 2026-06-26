Dương Triệu Vũ 'bị móc sạch tiền' ở châu Âu

Tối 25/6, Dương Triệu Vũ chia sẻ đoạn video thuật lại trải nghiệm không vui ở châu Âu trước đó một ngày. Anh mô tả đây là "thủ đoạn móc trộm có tổ chức, cực kỳ tinh vi mà cảnh sát cũng bó tay".

Trò chuyện với Ngôi Sao, ca sĩ 43 tuổi cho biết anh đang trong hành trình lưu diễn tại châu Âu, đã hoàn thành chặng Pháp và Hungary. Hôm qua, anh cùng quản lý ngồi trên chuyến tàu kéo dài khoảng 7 tiếng từ Budapest (Hungary) tới Munich (Đức) để biểu diễn show cuối vào ngày 28/6. Tuy nhiên chỉ 20 phút sau khi khởi hành, họ phát hiện bị mất trộm.

Kiểm tra lại tư trang, cả hai thấy khoảng 9.000 USD tiền mặt (gần 238 triệu đồng) trong ví đã "bốc hơi", tuy nhiên "may mắn là hộ chiếu cùng những thứ khác được để lại nguyên trạng". Theo Dương Triệu Vũ, hai chiếc balo chứa ví được đặt ở cabin ngay phía trên đầu, kẻ gian đã lôi xuống hàng ghế phía sau và lấy sạch tiền, chỉ còn vài đồng xu rớt lại. Đằng sau ghế của ca sĩ có hai phụ nữ nhưng khi được hỏi thì họ nói không thấy ai, sau đó rời đi ở trạm kế tiếp.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ. Ảnh: NVCC

Lần đầu trải qua sự cố này, Dương Triệu Vũ tỏ ra bất ngờ vì bản thân đã cẩn thận và đề phòng kỹ lưỡng. Anh cũng hoang mang về cách thức kẻ gian áp dụng. "Không hiểu họ làm cách nào, bởi chúng tôi còn chưa ngủ", ca sĩ nói. Khi trình bày sự việc với nhân viên tàu, anh còn thốt lên: "Tuyệt đỉnh!".

Theo sự hướng dẫn từ đội ngũ trên tàu, Dương Triệu Vũ lập tức gọi điện báo cảnh sát. "Họ lấy thông tin nhưng sau cùng vẫn nói: 'Hãy coi như một bài học vì thực sự rất khó'. Bởi kẻ gian đều là những người không có giấy tờ, họ sống bằng nghề trộm cắp trên những chuyến tàu", anh kể. Dù vậy, giọng ca 8X vẫn thấy may mắn khi các loại giấy tờ còn nguyên vẹn.

Phía dưới bài đăng, Dương Triệu Vũ nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và khán giả. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bình luận: "Trời ơi! Vũ hay dặn dò mọi người lắm, cuối cùng lại bị. Tội nghiệp vậy".

Dương Triệu Vũ thuật lại sự việc. Video: NVCC

Dương Triệu Vũ tên thật Võ Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1983. Anh hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, từng đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" ở lễ trao giải Mai Vàng 2011. Dương Triệu Vũ đã phát hành các album: Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), gây chú ý với liveshow Dạ nguyệt (2020), Uyên uyển (2021).