Hàng nghìn người vây kín Trúc Nhân, Lam Trường trước Nhà hát Lớn Hà Nội

Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới 2026 là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đón chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Hoàng Quyên, Đông Hùng trình diễn mở màn bằng chùm ca khúc cách mạng. Đông Hùng thể hiện ca khúc Kỷ nguyên hòa ca do chính anh sáng tác.

Hòa nhạc ánh sáng diễn ra từ 20h tối 31/1, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm Lam Trường, Trúc Nhân, ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên.

Màn trình diễn sôi động của Quân A.P với bản phối mới của Chiếc khăn gió ấm.

Lam Trường trình diễn hit Katy Katy cùng vũ đoàn và ban nhạc.

Lam Trường kết hợp Quân A.P trong liên khúc bốn mùa: Tình thôi xót xa, Hè muộn, Chợt nghe bước em về, Cô bé mùa đông .

Bùi Trường Linh trên sân khấu Hòa nhạc ánh sáng.

Phương Ly biểu diễn ở chương 3 - Việt Nam rực rỡ.

Trúc Nhân đốt cháy sân khấu với Bốn chữ lắm, Vạn sự như ý và Made in Vietnam.

Nam ca sĩ được khán giả vây kín trong phần giao lưu.

Sân khấu Hòa nhạc ánh sáng được thiết kế hiện đại, nâng tầm bởi ánh sáng và công nghệ.

Chương trình phát 6.000 vé cho khán giả, chia thành nhiều khu vực đứng phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí biến không gian di sản Nhà hát Lớn trở nên mới lạ nhờ hệ thống LED lưới trượt và công nghệ cẩu trục tự hành 75 tấn. Ban tổ chức cho biết đây là lần đầu khán giả Thủ đô được chứng kiến sân khấu có tính chuyển động cao, các lớp kiến trúc lịch sử như được mở ra để kể câu chuyện về dòng chảy thời gian.

Mãn nhãn màn kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc trẻ đương đại và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại ngay trước Nhà hát Lớn.

Ban tổ chức khẳng định không chạy theo độ lớn về quy mô mà tập trung tạo nên sự khác biệt bằng cách kết hợp ánh sáng, âm nhạc, công nghệ và di sản trong một câu chuyện kể độc đáo. “Ánh sáng là ngôn ngữ, biểu tượng cho niềm tin, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên. Công nghệ chỉ là lát cắt để tôn vinh câu chuyện ấy, không phải để phô diễn", tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.