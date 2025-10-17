Justin Bieber bị nhận xét trông như ông già khi đi du lịch với vợ

Trên Instagram hôm 12/10, Justin Bieber đăng loạt ảnh đi nghỉ dưỡng cùng vợ tại một vùng đồi núi thơ mộng. Justin và Hailey đều mặc trang phục ấm áp để chèo thuyền ngắm cảnh hồ. Trong khi Hailey diện đồ da thời trang, nam ca sĩ mặc áo khoác lông và đội mũ len trùm tai màu nâu, phong cách khác lạ.

Justin Bieber và bà xã Hailey trong chuyến du lịch cuối tuần qua.

Bộ ảnh của vợ chồng Justin Bieber được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng, thu hút không ít ý kiến bình luận. Một số khán giả trêu Justin: "Trông như thể lượm quần áo từ viện dưỡng lão", "Nhìn thoáng qua tưởng Hailey đang hôn ai", "Trả lại hoàng tử nhạc pop cho tôi", "Justin đẹp trai đâu mất rồi"... Trong khi đó, nhiều người chê thẳng phong cách xuề xòa của nam ca sĩ, cho rằng anh "trông giống một ông già", "như thể người vô gia cư", "không khác một ấm trà" và khuyên Justin nên chăm sóc ngoại hình hơn.

Tuy nhiên, các fan khác nhận xét Justin Bieber trông rạng rỡ trong các bức ảnh và cho rằng điều quan trọng nhất là anh hạnh phúc bên vợ chứ không phải vẻ ngoài. Nhiều fan gửi lời chúc nam ca sĩ có kỳ nghỉ vui vẻ, ấm áp cùng bà xã.

Justin Bieber khoe ảnh trong kỳ nghỉ.

Justin Bieber dành thời gian nghỉ ngơi sau khi đạt thành công lớn trong sự nghiệp. Anh vừa phát hành hai album, SWAG và SWAG II, nhận nhiều đánh giá tích cực. Vào tháng 9, Justin cũng được công bố là nghệ sĩ hát chính trong lễ hội âm nhạc Coachella vào tháng 4/2026. Theo tạp chí Rolling Stone, anh nhận cát-xê lên tới 10 triệu USD.

Trước đó, Justin gặp nhiều biến cố về sức khỏe và sự nghiệp. Hè 2022, anh bị liệt một phần cơ mặt do hội chứng Ramsay Hunt - một biến chứng của virus zona ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt. Sức khỏe suy giảm khiến ca sĩ phải dừng chuyến lưu diễn toàn cầu trị giá hàng trăm triệu USD. Sau đó, Justin hầu như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2023, ngôi sao nhạc pop chấm dứt hợp tác với người quản lý lâu năm Scooter Braun, người đã đồng hành cùng anh suốt hơn 15 năm từ khi bắt đầu sự nghiệp.

Năm ngoái, cuộc sống của Justin có nhiều thay đổi. Anh và bà xã chào đón con trai đầu lòng, bé Jack Blues, sau 6 năm kết hôn. Sau đó, anh bắt tay vào nhiều dự án mới, bao gồm việc thu âm album và âm thầm xây dựng thương hiệu thời trang riêng mang tên SKYLRK.