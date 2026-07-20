Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha nâng cúp cùng tuyển quốc gia

Hoàng gia thể hiện sự ủng hộ đội tuyển Tây Ban Nha khi dự khán từ khu vực VIP trên sân MetLife, New Jersey, rạng sáng 20/7 (giờ Hà Nội). Theo Hola, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia cùng hai con gái, Công chúa Leonor và Infanta Sofía, tham dự một trận chung kết World Cup.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Quốc vương Felipe VI cùng vợ con đã xuống sân vận động MetLife để chúc mừng các cầu thủ và toàn bộ thành viên đoàn.

Vua Felipe - Hoàng hậu Letizia và hai con gái chung vui cùng đội tuyển Tây Ban Nha trên sân MetLife, New Jersey. Ảnh: Instagram/casareal.es

Hoàng gia cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức Casa de Su Majestad el Rey: "Nhà vô địch thế giới. Một trang sử không thể nào quên nữa. Một ngôi sao mới. Một giấc mơ nữa trở thành hiện thực, nhờ một thế hệ phi thường đã chứng minh rằng tài năng, sự chăm chỉ, khiêm tốn và tinh thần đồng đội là con đường dẫn đến thành công".

Trước giờ bóng lăn, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia cũng đăng thông điệp cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha, khẳng định trận chung kết World Cup không chỉ là cuộc đối đầu trên sân cỏ mà còn là niềm tự hào và giấc mơ chung của cả đất nước. Nhà vua bày tỏ niềm tin thế hệ cầu thủ hiện tại có thể tái hiện kỳ tích của đội tuyển vô địch năm 2010 và niềm tin ấy đã trở thành hiện thực khi La Roja đánh bại Argentina để lần thứ hai bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Vua Felipe ôm Lamine Yamal - thần đồng bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: hellomag

Người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết là tiền đạo vào thay người Ferran Torres, ở phút 106. Bàn thắng của Ferran Torres đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ hai sau 16 năm chờ đợi, đồng thời nối dài chuỗi 38 trận bất bại - kỷ lục mới của bóng đá châu Âu ở cấp độ đội tuyển.

Đội quân của HLV Luis de la Fuente khẳng định vị thế số một của bóng đá châu Âu với lối chơi kiểm soát hiện đại, giàu tốc độ và sức sáng tạo, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lớn chỉ trong hai năm sau chức vô địch Euro 2024.