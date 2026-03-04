Chân dung nam diễn viên hút 10 triệu người đến phòng vé

Với 3 giây lên hình cùng cú nháy mắt và câu khẩu hiệu "Nae maeum soge jeo jang" (Lưu bạn vào tim tôi), Park Ji Hoon bỗng chốc trở thành hiện tượng hot nhất cộng đồng fan Kpop thời điểm Produce 101 mùa 2 phát sóng với biệt danh "tiên tử nháy mắt" (wink boy). Sau 9 năm, Park Ji Hoon đang tiến rất gần tới việc gia nhập “câu lạc bộ diễn viên 10 triệu vé” của Hàn Quốc.

Bộ phim cổ trang The King’s Warden đã vượt mốc 9,2 triệu lượt khán giả tính đến ngày 3/3, chỉ còn cách cột mốc 10 triệu vé trong gang tấc. 10 triệu vé được xem là thước đo dành cho phim bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc.

Trước đó, tác phẩm cán mốc 8 triệu lượt xem và chỉ mất thêm 24 giờ để tăng thêm một triệu vé, cho thấy hiệu ứng truyền miệng mạnh. Theo The Korea Times, các chuyên gia gọi hiện tượng này là “hội chứng Wangsanam” - cách gọi tắt theo tên tiếng Hàn của phim, hàm ý sức hút khó cưỡng.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, các diễn viên chính như Yoo Hae Jin, Park Ji Hoon và Yoo Ji Tae nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm một “phim 10 triệu vé” vào bảng thành tích sự nghiệp.

Trong phim, Park Ji Hoon đảm nhận vai vua Danjong - một trong những vị quân vương bi kịch nhất lịch sử Hàn Quốc - và nhận được sự chú ý đặc biệt. Thành công của tác phẩm cũng kéo theo hiệu ứng lan tỏa như bộ phim truyền hình anh từng đóng chính là Weak Hero bất ngờ tăng hạng trên Netflix. Tác phẩm ghi nhận hiện tượng “reverse run” - thuật ngữ tại Hàn Quốc dùng để chỉ việc nội dung cũ bất ngờ thu hút trở lại nhờ danh tiếng đang lên của diễn viên.

Đảm nhận vai vua Danjong (1441-1457) của triều đại Joseon (1392-1910), nam diễn viên 26 tuổi cho biết anh cảm nhận rõ sức nặng khi tái hiện nhân vật lịch sử có cuộc đời cô độc và nhiều đau thương. “Tôi sợ hãi khi lần đầu nhận được lời mời và tự hỏi liệu mình có thể thấu hiểu trái tim của vua Danjong không. Ngài ấy đã mất đi gia đình và mang nỗi trống rỗng lớn đến vậy. Tôi cũng hoài nghi liệu mình có thể truyền tải được chiều sâu cảm xúc ấy trong bộ phim điện ảnh đầu tay", diễn viên chia sẻ.

Ánh mắt của Ji Hoon được nhận xét là điểm sáng, thể hiện rõ khí chất quân vương xuyên suốt câu chuyện. Trước những lời khen về “ánh nhìn biết nói”, nam diễn viên cho biết anh xem đó là lợi thế riêng và là “vũ khí” trong nghề. “Tôi coi đó là ưu điểm của mình. Thay vì cảm thấy áp lực, tôi muốn xem nó như vũ khí trong diễn xuất. Trước đây tôi từng thấy nặng nề trước những lời khen như vậy, nhưng giờ tôi cố gắng đón nhận nó như một thế mạnh”, Park Ji Hoon chia sẻ.

Park Ji Hoon lần đầu được công chúng biết đến vào năm 2017 qua chương trình sống còn của Mnet Produce 101. Chung cuộc, anh giành vị trí thứ hai và ra mắt trong đội hình nhóm nhạc Wanna One.

Ở sân khấu trình diễn ca khúc Pick Me, cú nháy mắt thẳng vào ống kính của Ji Hoon đã tạo nên cơn sốt toàn quốc. Anh cũng là người phổ biến câu nói "Nae maeum soge jeo jang" (Lưu bạn vào tim tôi), được fan xem là meme tiêu biểu của chương trình. Giữa 101 thực tập sinh, Park Ji Hoon nổi bật, là cái tên sáng giá cho đội hình chính thức ngay từ lần xuất hiện đầu tiên.

Wanna One ra mắt với quy mô hiếm thấy khi tổ chức concert đầu tiên tại Gocheok Sky Dome, một trong những nhà thi đấu trong nhà lớn nhất Hàn Quốc. Trong 18 tháng hoạt động, nhóm phủ sóng dày đặc từ quảng cáo, bảng xếp hạng âm nhạc đến các sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Tuy vậy, con đường của Park Ji Hoon không chững lại sau khi nhóm tan rã. Anh kiên trì xây dựng sự nghiệp diễn xuất, được giới chuyên môn đánh giá cao với màn thể hiện xuất sắc trong Weak Hero. Sau đó, diễn viên có bước đột phá trên màn ảnh rộng với The King’s Warden.

Giới chuyên môn nhận định việc mở rộng đều đặn danh mục tác phẩm cùng diễn xuất ngày càng ổn định đã giúp Ji Hoon dần gỡ bỏ định kiến “thần tượng lấn sân diễn xuất”. Đây vốn là rào cản vốn không dễ vượt qua trong ngành giải trí Hàn Quốc.

The King’s Warden tiến sát mốc 10 triệu lượt xem, Park Ji Hoon đang từng bước củng cố vị thế của một thần tượng và là gương mặt nam chính có sức hút phòng vé, cạnh tranh với nhiều cái tên đồng trang lứa khác.