Hà Việt Dũng lấy hot girl dân tộc Thái: "Vợ rất thoải mái khi tôi hay phải đi diễn xa nhà"

Dự án phim truyền hình Đội điều tra số 7 về đề tài hình sự, đánh dấu sự trở lại của Điện ảnh Công an nhân dân sau nhiều năm vắng bóng ở mảng phim truyện. Chiều ngày 14/12 vừa qua, ê-kíp đoàn phim đã có buổi ra mắt báo chí, chia sẻ về hậu trường vất vả khi hoàn thành mùa 1 của phim.

Ê-kíp đoàn phim Đội điều tra số 7 trong buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội

Đáng chú ý là dàn diễn viên nổi tiếng nhiều thế hệ tham gia trong phim, trong đó có những gương mặt đã rất quen thuộc với khán giả như NSND Mạnh Cường, NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Văn Báu, Bình Xuyên... cho đến các diễn viên trẻ như Đỗ Hòa, Đức Trung, Trần Nghĩa, Dương Khánh...

Ngoài ra, Hà Việt Dũng cũng là cái tên gây chú ý khi tiếp tục vào vai chiến sĩ công an. Anh thủ vai đội phó của đội điều tra phá án có tên Hoàng Viết Danh.

Hà Việt Dũng (trái) chụp hình cùng Minh Hương, Danh Thái

Khi được hỏi lý do để kiểu đầu đinh, Hà Việt Dũng thẳng thắn cho biết: “Tôi được may mắn tiếp xúc với các anh trong đội hình sự, không phải đội số 7. Tạo hình rất quan trọng trong bộ phim này nên tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Cách mình thể hiện ra bên ngoài trong dáng vẻ nhân vật nên tôi đã quyết định cắt đầu đinh vì mình phải trông 'gấu' hơn tội phạm mới trị được tội phạm”.

Hà Việt Dũng được biết tới là một diễn viên tay ngang chuyển sang đóng phim từ người mẫu. Tuy nhiên anh nhận được nhiều lời khen ngợi khi "biến hóa" linh hoạt trong các dạng vai, từ "trai hư" đến chính diện. Gần đây, anh vừa hoàn thành vai trùm buôn ma túy trong phim truyền hình Cuộc chiến không giới tuyến, được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng cùng cả ê-kíp đoàn phim. Trước đó, anh để lại ấn tượng với vai cảnh sát "chìm" trong Bão ngầm.

Nam diễn viên tiết lộ thêm khi được hỏi về 2 vai cảnh sát trong 2 bộ phim: “Đây là vai diễn rất khác so với vai Hùng nhọ trong phim Bão ngầm. Về kịch bản, chắc chắn đó là 2 số phận hoàn toàn khác nhau. Cách kể chuyện và những nhân vật xung quanh tạo ra những số phận khác nhau nên 2 câu chuyện đi theo 2 hướng khác nhau”.

Nếu như trong Đội điều tra số 7, nhân vật đội phó Viết Danh phải đối mặt với nguy hiểm và thường xuyên vắng nhà khiến mối quan hệ trong hôn nhân gia đình gặp mâu thuẫn thì ngoài đời thường, Hà Việt Dũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã hot girl dân tộc Thái kém anh 6 tuổi.

Hà Việt Dũng bên bà xã hot girl dân tộc Thái

Trong họp báo, anh thẳng thắn chia sẻ: “Vợ tôi rất thoải mái khi tôi hay phải đi diễn xa nhà. Công việc nào cũng vậy thôi. Phải tìm một người hiểu và thông cảm cho mình mới có thể yên tâm làm việc. Các anh trong ngành thì chắc chắn sự lo lắng của người thân sẽ nhiều hơn. Vì các anh làm trong thực tế, khoảnh khắc sinh tử luôn cận kề còn chúng tôi đi diễn chỉ tái hiện một phần nào đó thôi. Vậy nên với các anh, hậu phương lo lắng thật sự, rằng không biết ngày mai có được gặp lại chồng mình hay không. Bản thân tôi khi đi làm, đó là công việc nên bà xã rất thông cảm”.

Đặc biệt phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Minh Hương. Ngoài đời, Minh Hương cũng là Thượng uý Công an. Dù vậy, nữ diễn viên tiết lộ cô vẫn phải đăng ký khóa đào tạo võ thuật, cấp tốc học từ thế đứng, cách di chuyển khi nằm vùng, truy bắt đối tượng.

Nữ diễn viên, Thượng úy Minh Hương

Nữ diễn viên chia sẻ về lần tái xuất màn ảnh: "Tôi thấy mình rất may mắn khi được trao cơ hội thử sức với vai diễn này. Ngay sau khi đọc kịch bản, tôi thấy rất lôi cuốn. Đặc biệt đạo diễn Mai Hồng Phong là người mà tôi từng được làm cùng trong 2 bộ phim trước đây nên tôi rất tin tưởng vào khả năng và tầm nhìn của anh. Được sống với đam mê và trở thành diễn viên, tôi còn được đào tạo trong ngành Công an, đã trải qua rất nhiều các khóa huấn luyện của lực lượng Công an. Vậy nên khi nhận vai này, tôi rất khát khao truyền tải và ghi nhận sự đóng góp, hy sinh, cố gắng và những thành công của người chiến sĩ đã phá được những vụ án. Bản thân tôi là một người đam mê dòng phim hình sự nên hy vọng với khả năng của mình, tôi sẽ cống hiến hết sự chân thật trong diễn xuất".

Thiếu tá Vũ Liêm, Giám đốc sản xuất bộ phim Đội điều tra số 7 chia sẻ, bộ phim được những người thực hiện dụng công trong việc sáng tạo, dàn dựng chi tiết cầu kỳ với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem. Trong phim có nhiều cảnh rượt đuổi, hành động, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh.

Thiếu tá Vũ Liêm, Giám đốc sản xuất bộ phim chia sẻ về hậu trường làm phim

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn, nhiều cảnh quay đã được xây dựng dựa vào yếu tố nghiệp vụ của lực lượng Công an. Bối cảnh bộ phim được thực hiện tại chính căn nhà số 7 phố Thiền Quang, cũng là trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và nhiều địa điểm khác ở TP Hà Nội, các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, đảo Phú Quốc - Kiên Giang.

Từ trái qua: Diễn viên Hà Việt Dũng, đạo diễn Mai Hồng Phong, NSƯT Tạ Minh Thảo, Minh Hương, Đỗ Hòa

Kịch bản phim được xây dựng trên cơ sở là những vụ án có thật. Trong đó có cuộc giải cứu con tin là một cháu bé người Nhật vào năm 1999. Đây là vụ bắt cóc trẻ em là người nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam. Những tình huống nguy hiểm, quá trình truy bắt tội phạm gay cấn khiến vụ án này trở thành cuộc giải cứu con tin kinh điển.

Nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa (trái) chụp ảnh kỷ niệm hậu trường làm phim cùng Hà Việt Dũng tại Điện Biên

Dự án phim Đội điều tra số 7 đã hoàn tất mùa 1 với 15 tập, nội dung xâu chuỗi 3 vụ án lớn đã xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Bộ phim do Đạo diễn, NSƯT Mai Hồng Phong chỉ đạo bấm máy, được phát sóng lúc 21h các ngày Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên Truyền hình CAND – kênh ANTV, bắt đầu từ ngày 23/12 và sẽ phát sóng đồng thời trên Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội vào dịp cuối tháng 12/2023.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]