Bạn gái cũ thừa nhận từng 'bỏ rơi' Brad Pitt để chạy theo chàng trai khác

Brad Pitt và Christina Applegate tại MTV Video Music Awards 1989. Ảnh: FilmMagic

Christina Applegate lần đầu tiết lộ về mối tình thời trẻ với tài tử Brad Pitt trong cuốn hồi ký You with the Sad Eyes phát hành ngày 3/3. Họ là bạn bè thân thiết trước khi chớm nảy sinh tình cảm. Năm 1989, nữ diễn viên được mời làm người trao giải tại MTV Video Music Awards và đã đưa Brad đến cùng. Buổi hẹn trên thảm đỏ diễn ra tốt đẹp cho đến khi người đẹp 17 tuổi gặp rocker Sebastian Bach của ban nhạc Skid Row và bị si mê ngay lập tức.

"Tôi đã dành cả đêm để ngắm nhìn Bach, khi đó là một chàng trai tóc dài quyến rũ, thủ lĩnh ban nhạc Skid Row", Applegate viết. "Tôi không muốn nói thẳng ra như thế này, nhưng lúc đó Brad vẫn đang trên đà trở thành một diễn viên, và anh ấy chưa phải là Brad Pitt nổi tiếng, người đàn ông trong mơ của rất nhiều người".

Christina Applegate quên ngay Brad Pitt (trái) để chạy theo rocker Sebastian Bach (phải). Ảnh: Wire/ Redferns

Applegate - ngôi sao của bộ phim sitcom Married... with Children ăn khách cuối thập niên 1980 - kể rằng Brad Pitt, lúc đó 26 tuổi, đã phải lặng lẽ đưa mẹ cô về nhà với vẻ mặt khó chịu và thậm chí suýt xô xát với một nhóm người tại trạm xăng trên đường đi. Sau đó, nam diễn viên "không nói chuyện" với cô suốt nhiều năm.

Về phía Applegate, sau lễ trao giải, cô đã rời đi cùng Sebastian Bach thay vì Brad Pitt. Tuy nhiên, cô sớm hối hậm về quyết định của mình sau khi đến dự một bữa tiệc sau đó với Bach và biết rằng anh ta đang trong một mối quan hệ lâu dài và đã có con.

Theo Applegate, nhiều năm sau, hai bạn gái nổi tiếng của Brad Pitt đều hỏi cô có phải là người đã bỏ anh tại MTV năm ấy hay không, bởi Pitt vẫn còn "giận khi nhắc lại chuyện cũ". Cuối cùng, cả hai xem đó là sai lầm tuổi trẻ và bỏ qua quá khứ.

Nữ diễn viên, hiện 54 tuổi, hài hước nhận xét: "Giờ thì Brad là đã là ngôi sao điện ảnh Brad Pitt. Còn Sebastian Bach... thì vẫn để tóc dài".

Christina Applegate và Brad Pitt hiện tại. Ảnh: Corbis

Sau nhiều cuộc tình, Applegate kết hôn với diễn viên Johnathon Schaech vào năm 2001, nhưng chia tay năm 2007. Năm 2013, ngôi sao Dead to Me cưới tay bass Martyn LeNoble và gắn bó đến nay, có chung một cô con gái 15 tuổi.

Trong khi đó, Brad Pitt từng đính hôn với Gwyneth Paltrow vào thập niên 1990, kết hôn với Jennifer Aniston giai đoạn 2000 - 2005 và có mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ với Angelina Jolie (2005-2016). Hiện tài tử 62 tuổi hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon.