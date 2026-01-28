Nghệ sĩ Ưu tú độc thân ở tuổi U50 làm rõ thông tin là "vợ bé" MC Quyền Linh, xen vào hôn nhân đồng nghiệp

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường thường xuyên bị đồn có quan hệ với các đồng nghiệp nam

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường bày tỏ sự bất ngờ và bức xúc trước những đồn đoán vô căn cứ từ một bộ phận khán giả, đồng thời cho rằng sức tưởng tượng của cư dân mạng ngày càng đi quá xa.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường gặp tin đồn là vợ "bé" MC Quyền Linh. Ảnh: NSX

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường, trước đây cô còn từng bị đồn đoán là người xen vào cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương, nay lại tiếp tục vướng tin đồn liên quan đến MC Quyền Linh chỉ vì có dịp xuất hiện, làm việc chung với các đồng nghiệp nam. Nữ Nghệ sĩ Ưu tú cho rằng việc cứ thấy cô đi cùng một người đàn ông nào là mặc định gán ghép mối quan hệ tình cảm là điều thiếu tôn trọng và không công bằng.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường thường xuyên làm việc với các đồng nghiệp nam. Ảnh: FBNV

Nói về mối quan hệ với nghệ sĩ Tiết Cương, Cát Tường khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, đối tác hợp tác công việc, cùng hỗ trợ nhau trong các dự án, đặc biệt là hoạt động làm YouTube để phát triển kênh. Cô nhấn mạnh những lời đồn đoán không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gây tổn thương cho vợ Tiết Cương: "Cô ấy còn trẻ, vừa sinh con và dễ bị tác động tâm lý" - nữ nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường cho biết bản thân đã quen với thị phi nên có thể chịu đựng, nhưng không muốn vì những câu chuyện suy diễn mà làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô và Tiết Cương cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè do khác biệt hoàn toàn về tính cách.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường và MC Quyền Linh khi cùng làm MC. Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường chia sẻ cô không công khai đời sống tình cảm cá nhân nên thường bị cho là độc thân, cô đơn. Tuy nhiên, nữ Nghệ sĩ Ưu tú cho rằng việc không chia sẻ chuyện riêng tư là lựa chọn cá nhân, nhằm tránh để người thân hoặc bạn trai nếu có phải chịu áp lực, chỉ trích từ dư luận.

Cát Tường sinh năm 1977 tại Huế, đến năm 4 tuổi cùng gia đình chuyển về sinh sống tại Vĩnh Long. Năm 1995, chị lên TP.HCM lập nghiệp và thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, chị được tuyển vào biên chế Nhà hát Kịch TP.HCM.

Từ năm 1996 đến 2001, Cát Tường hoạt động trong lĩnh vực ca hát và từng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Năm 2001, chị lập gia đình và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2006, Cát Tường quay lại TP.HCM, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần.

Nghệ sĩ Ưu tú Cát Tường hiện đang sống độc thân. Ảnh: FBNV

Tại đây, chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 và thêm một Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015.

Cát Tường bén duyên với điện ảnh qua một vai phụ trong phim Gió qua miền tối sáng. Tuy nhiên, vai Yến trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu khi mới 19 tuổi mới là cột mốc giúp chị được khán giả biết đến rộng rãi. Sau đó, chị tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình khác, trong đó có Cô gái xấu xí.

Bên cạnh diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả biết đến với vai trò MC truyền hình. Chị từng dẫn chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng MC Quyền Linh và tham gia dẫn dắt hoặc làm giám khảo ở nhiều chương trình khác như Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình.

Năm 2019, Cát Tường được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.