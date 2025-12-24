Nghệ sĩ Bình Tinh tố cáo nhiều người

Tối 23-12, trên trang Facebook có tick xanh, bà Huỳnh Ngọc Trinh (SN 1986, nghệ sĩ Bình Tinh) đã đăng một đơn tố cáo ông Trần Quốc Thanh (ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM) và một số Youtuber khác.

Trong đơn này, nghệ sĩ Bình Tinh cho rằng các cá nhân/tổ chức được nêu tên đã có hành vi vu khống, đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, dẫn dắt dư luận, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và uy tín của bà.

Nghệ sĩ Bình Tinh đăng đơn tố cáo trên Facebook cá nhân có tick xanh

"Không những vậy, họ còn cố tình phát tán các nội dung vu khống, xúc phạm trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube", đơn tố cáo thể hiện.

Nghệ sĩ Bình Tinh cho rằng ông Trần Quốc Thanh đã vu khống bà là người đứng sau điều hành hai kênh YouTube "Võ Việt Bản" và "Huyền Bí Like", nhằm xúc phạm vong linh người cha – người thầy của bà là cố NSƯT Vũ Linh.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với nghệ sĩ Bình Tinh về đơn tố cáo tuy nhiên nữ nghệ sĩ từ chối bình luận và khẳng định sẽ thông tin đến báo chí sau khi "mọi thứ đã xong xuôi"

"Đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và uy tín của tôi. Những thông tin sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp nghệ sĩ của cá nhân tôi và hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ – Cải lương Huỳnh Long mà tôi làm Trưởng đoàn, đồng thời đe dọa đến an toàn cá nhân, do có thể kích động các hành vi quá khích từ những người tiếp cận thông tin sai sự thật", nghệ sĩ Bình Tinh nhấn mạnh trong đơn tố cáo.

Nghệ sĩ Bình Tinh

Nghệ sĩ Bình Tinh gởi đơn đến Công an phường Đức Nhuận (TPHCM) đề nghị xem xét, xác minh và có biện pháp bảo vệ khẩn cấp đối với bà, đồng thời làm việc với ông Trần Quốc Thanh và các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nghệ sĩ Bình Tinh nói thêm trong đơn tố cáo gửi đến Công an phường Đức Nhuận: "Tôi sẵn sàng có mặt để đối chất, làm rõ sự việc tại trụ sở Công an Phường Đức Nhuận khi được yêu cầu. Ngoài ra, tôi yêu cầu các cá nhân, tổ chức vi phạm phải gỡ bỏ toàn bộ các clip, nội dung sai sự thật liên quan, đồng thời công khai xin lỗi tôi theo quy định pháp luật.

Tôi xin cam đoan không có bất kỳ mối liên hệ nào với hai kênh YouTube "Võ Việt Bản" và "Huyền Bí Like" liên quan đến các nội dung do các kênh này đăng tải. Nếu nội dung cam đoan này là sai sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng".