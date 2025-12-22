Đỗ Mạnh Cường cùng các con dọn về biệt thự mới 2.000 m2

Đỗ Mạnh Cường cho biết đêm đầu tiên ngắm các con ngủ ngon trong căn nhà mới mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Anh nói việc tạm biệt ngôi nhà cũ đã gắn bó gần 20 năm khiến bản thân chợt buồn, nhưng nhìn các con vui và háo hức, anh lại cảm thấy dịu lòng.

Nhà mới của Đỗ Mạnh Cường.

Theo nhà thiết kế, anh mất gần một năm chuẩn bị, giám sát xây sửa và trang trí nội thất để hoàn thiện tổ ấm trước năm mới. Anh nói mình gần như kiệt sức sau thời gian dài nỗ lực, nhưng hạnh phúc vì đã đến đích và các con giờ có nơi sống được anh miêu tả "không thể tuyệt vời hơn".

Trước đó, Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự này vào đầu năm. Anh chọn nơi đây vì có khuôn viên rộng, nhiều khoảng xanh mát, yên tĩnh và đảm bảo an ninh. Anh cho biết từ lâu đã ấp ủ kế hoạch tìm một nơi hưởng tuổi già, tận hưởng sự bình yên bên các con.

Đỗ Mạnh Cường tiến hành sửa sang căn biệt thự, trồng nhiều cây xanh. Anh tiết lộ không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự tầm 500 m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

Trước khi dọn sang nhà mới, Đỗ Mạnh Cường cùng bạn đời và các con sống trong một căn hộ chung cư. Theo nhà mốt, trước giờ anh ngại thay đổi chỗ ở vì chưa tìm được nơi ưng ý và sợ nhà mới phong thủy không tốt bằng nhà hiện tại. "May sao, nhờ Trời thương, giờ tôi lại kiếm được chỗ này là khu trung tâm, cây cối nhiều, mọi thứ đúng ý luôn", Đỗ Mạnh Cường nói.

Gia đình Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh nổi tiếng với các show thời trang có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A. Ngoài show trong nước, anh từng làm show ở Mỹ, Australia.

Về đời tư, Đỗ Mạnh Cường gắn bó với bạn đời, doanh nhân Huy Cận, cùng chăm sóc 10 người con nuôi là Nhím,Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.