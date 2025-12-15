Không gian biệt thự 4 tầng của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Văn Hậu - Hải My tiết lộ họ xây nhà mới trong khu dân cư cao cấp tại Hà Nội từ đầu năm 2025. Căn biệt thự cao 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142 m2. Sau khi hoàn thiện, lắp đặt nội thất, cặp sao đưa con trai về đây sống, mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới, hồi tháng 10.

'Nhìn lại hành trình 5 năm yêu và hai năm chung nhà, điều chúng tôi trân trọng nhất là được cùng nhau tạo dựng tổ ấm thật sự hạnh phúc, bình yên. Từng chi tiết trong căn nhà này là kết quả của rất nhiều ngày vợ chồng cùng lựa chọn, vun vén và hoàn thiện', Đoàn Văn Hậu cho biết.

Phòng khách rộng rãi mang tông màu kem chủ đạo với sơn tường, đá lát sàn và nội thất hài hòa. Chàng hậu vệ của CLB Công an Hà Nội đầu tư bộ sofa da lớn, đủ chỗ cho cả chục người ngồi một lúc.

'Chắc ai từng làm nhà sẽ hiểu cảm giác đau đầu khi chọn vật liệu, nội thất. Vợ chồng tôi không ngoại lệ', Đoàn Văn Hậu nói.

Cầu thủ Gen Z tự nhận anh kỹ tính, cầu toàn. Hai vợ chồng tham khảo, tìm hiểu nhiều thông tin trước bắt tay xây nhà. Tổ ấm mới của cặp sao được bạn bè đồng nghiệp và khán giả khen đẹp sang trọng, hiện đại.

Chiếc bàn đá vân xám trong phòng khách là món nội thất yêu thích của Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ bày tỏ quá trình làm nhà anh đặt tiêu chuẩn cao, chăm chút, lựa chọn kỹ từng vật dụng để đảm bảo nội thất vừa giàu công năng vừa hợp gu thẩm mỹ của hai vợ chồng.

Khu bếp là nơi gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My quây quần nhiều nhất mỗi ngày. Toàn bộ mặt bếp, bàn đảo và bàn ăn được ốp cùng một loại đá, tạo sự kết nối liền mạch với tổng thể căn nhà.

Chàng cầu thủ hài lòng khi có căn bếp trông sang trọng, sạch sẽ, ấm cúng sau hai lần đắn đo, thay đổi vật liệu thi công.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tình tứ trong cơ ngơi mới.

Phòng tắm lắp đặt nội thất hiện đại, tối giản tạo không gian tiện nghi và cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cặp sao.

Đoàn Văn Hậu nói mỗi khi bước vào đây rửa tay hay đứng dưới vòi hoa sen, anh cảm thấy rất thư giãn, sảng khoái.

'Bồn tắm là góc yêu thích nhất của chúng tôi - nơi kết thúc một ngày bận rộn bằng những phút giây thư thái, riêng tư', Đoàn Văn Hậu cho biết.

Cầu thang dẫn lên các tầng được thiết kế xoắn cong bắt mắt, tông xám chủ đạo. Tường nhà ốp gỗ để tạo sự liên kết với không gian, đem lại cảm giác ấm cúng.

Biệt thự 4 tầng có ba phòng ngủ, một phòng thay đồ riêng để vợ chồng hậu vệ CAHN thoải mái lưu trữ quần áo, phụ kiện thời trang.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu bên con trai hơn một tuổi - bé Lúa.

'Sau mỗi chuyến thi đấu hay những ngày dài tập luyện, thật tuyệt khi được trở về ngôi nhà bình yên này', Đoàn Văn Hậu thổ lộ.