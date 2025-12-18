Diễn viên 'Ván bài lật ngửa' sau 43 năm: Người qua đời, người sống kín tiếng

Ván bài lật ngửa do Lê Hoàng Hoa đạo diễn, khắc họa rõ nét đề tài tình báo. Phim dài 8 tập (1982-1987) do Hãng phim Giải phóng sản xuất. Bộ phim lấy bối cảnh những năm tháng sôi động của lịch sử Việt Nam, với những ván bài chính trị gay cấn giữa các thế lực trong nước và quốc tế.

Phim không chỉ ghi dấu thời kỳ vàng son của điện ảnh nước nhà mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ. Đằng sau ánh hào quang của tác phẩm là những số phận đầy thăng trầm, vinh quang lẫn bi kịch của dàn diễn viên tài năng.

Thương Tín sống chật vật, ra đi ở tuổi 69

Trong Ván bài lật ngửa,Thương Tín xuất hiện trong vai Thiếu tá Vọng ở tập 5 và 6. Với diễn xuất sắc sảo và ngoại hình nam tính, ông để lại dấu ấn mạnh mẽ. Từng là tài tử nổi tiếng thập niên 1980, Thương Tín còn được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness Việt Nam vì đóng 12 phim trong năm 1983, song sự nghiệp của ông "xuống dốc không phanh".

Vai diễn của Thương Tín trong phim gây được ấn tượng.

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ, được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không giúp cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Thương Tín sa sút cả về sức khỏe lẫn kinh tế. Nam diễn viên từng được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ ăn ở, kết nối nhận show đi hát. Ông sau đó về quê Phan Rang.

Thương Tín qua đời ở tuổi 69.

Tháng 10/2024, Thương Tín bị tai nạn ngã xe. Ông được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kể từ đó, bệnh tình ngày càng nặng khiến ông đi lại khó khăn.

Sau một thời gian bệnh tật, Thương Tín qua đời ở tuổi 69 tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa vào 18h50 ngày 8/12. Điều này khiến ai nấy không khỏi thương tiếc cho tài tử hào hoa một thời.

Chánh Tín vỡ nợ, qua đời ở tuổi 68

Những năm 1980, khi bộ phim Ván bài lật ngửa được công chiếu trên màn ảnh rộng khắp nước, Nguyễn Chánh Tín với vai diễn Nguyễn Thành Luân trong bộ phim trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt.

Với lối diễn xuất chân thật, hào hoa và mưu trí, ông giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1985. Thế nhưng cuộc đời nghệ sĩ sinh năm 1952 này lại trải qua nhiều sóng gió.

Chánh Tín qua đời ở tuổi 68.

Năm 2014, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin Chánh Tín vỡ nợ 10 tỷ đồng và nguy cơ bị tịch thu nhà. Sức khỏe của ông cũng suy giảm do bệnh tiểu đường và tim mạch. Tháng 1/2020, Chánh Tín qua đời ở tuổi 68 để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng công chúng về một tài tử tài hoa.

Thành Lũy tán gia bại sản, mất ở tuổi 66

Trong phim Ván bài lật ngửa, diễn viên Nguyễn Thành Lũy tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nhờ thành công của Ván bài lật ngửa, Thành Lũy tiếp tục được tham gia hơn 30 bộ phim. Trong đó phải kể đến như Duyên trầu cau, Khi cánh hạc bay về, Lê Thị Hồng Gấm, Cư xá màu xanh.

Sinh năm 1950 trong gia đình khá giả ở Đồng Nai, Thành Lũy từ nhỏ đã là “cậu ấm” đúng nghĩa.

Năm 1970, một biến cố xảy khiến gia đình ông phải thất bát và ly tán. Dù vậy, vì đam mê điện ảnh nên Thành Lũy vẫn miệt mài theo chân các đoàn làm phim. Ông từng bán hai căn nhà lớn ở TP.HCM và cả chiếc xe hơi để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Diễn viên Thành Lũy sống chung với bệnh tật trước khi qua đời.

Năm 2004, hôn nhân của Thành Lũy đổ vỡ. Vợ ông dẫn người con đầu ra đi, còn ông và con gái út thuê nhà trọ để sống. Thời gian đó, để có thời gian đi theo các đoàn làm phim, ông phải gửi con nhờ cô giáo hoặc hàng xóm trông hộ. Đó là những ngày tháng ông sống chắt chiu và bần hàn nhất cuộc đời.

Trước khi ốm nặng, diễn viên Thành Lũy vẫn miệt mài đóng phim bất chấp tuổi cao và mang trong mình đủ thứ bệnh. Những ngày cuối đời, ông phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp để chữa bệnh.

Năm 2016, ông qua đời ở tuổi 66 vì mắc bệnh xơ gan, suy thận, hở van tim hai lá nặng.

Thanh Lan sống kín tiếng bên chồng ngoại quốc

Nhân vật Thùy Dung - người vợ của Nguyễn Thành Luân rất đặc biệt vì được thể hiện bởi 2 nữ diễn viên khác nhau. Trong 3 tập đầu, diễn viên Thúy An đảm nhận với vẻ đẹp dịu dàng và diễn xuất tự nhiên. Tuy nhiên, do mang thai, cô đã phải rời đoàn phim từ tập 4.

Vai diễn được chuyển giao cho Thanh Lan, nữ ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975. Với vẻ đẹp quyến rũ và diễn xuất tinh tế, Thanh Lan tiếp nối thành công vai Thùy Dung trong 5 tập còn lại.

Thanh Lan được đánh giá cao về mặt diễn xuất.

Sau bộ phim, hai nữ diễn viên có những lựa chọn khác nhau. Thúy An rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, trong khi Thanh Lan tham gia vào hàng loạt các vai diễn trong phim Vòng hoa trước mộ, Ngoại ô, Đằng sau một số phận...

Cuối năm 1993, Thanh Lan chuẩn bị làm bộ phim điện ảnh đầu tay do bà tự viết kịch bản và đạo diễn, với Nguyễn Chánh Tín và Lê Cung Bắc đóng vai chính. Chưa kịp thực hiện thì bà bất ngờ rút khỏi làng giải trí Việt và định cư tại Mỹ. Ra nước ngoài, Thanh Lan vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động văn nghệ.

Thanh Lan sống an yên nơi xứ người.

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nữ danh ca may mắn tìm được hạnh phúc bên ông xã người Pháp. Nữ nghệ sĩ không tổ chức đám cưới vì tuổi tác và không muốn đứng tiếp khách từ sáng đến tối.

Khi kết hôn, bà gần 70 tuổi và chồng kém bà 9 tuổi. Hiện tại, cả hai đã gắn bó hơn 5 năm và vẫn giữ được ngọn lửa hôn nhân nồng ấm.