"Tài tử phong lưu nhất Việt Nam": Bệnh tật, cô đơn tuổi xế chiều

Tài tử lừng lẫy một thời, "sụp đổ" vì sa ngã, phong lưu

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa). Từ nhỏ ông đã yêu nghệ thuật, theo đoàn cải lương đi diễn rồi dần bén duyên với điện ảnh.

Là con đầu trong một gia đình có 9 người con ở Phan Rang, 13 tuổi Thương Tín đã bỏ nhà theo gánh hát cải lương để được thỏa niềm đam mê. Sau này, Thương Tín theo học trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Khi ra trường, ông công tác ở Đoàn kịch nói Cửu Long Giang và Đoàn kịch Kim Cương.

Thương Tín từng là tài tử lừng lẫy trên màn ảnh.

Diễn viên Thương Tín từng có thời gian đóng cặp với kỹ nữ Kim Cương và trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia, Trà hoa nữ,... Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc. Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và chỉ trong một thời gian ngắn, ông vụt sáng thành tài tử được săn đón bậc nhất..

Vai diễn Sáu Tâm trong phim Biệt động Sài Gòn đã làm nên tên tuổi của Thương Tín.

Sự nghiệp điện ảnh của ông trải dài với hơn 200 bộ phim. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, phong trần: Từ Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, đến những vai giang hồ, tướng lĩnh hay người đàn ông si tình. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu và lối diễn tự nhiên giúp ông trở thành "nam thần" màn ảnh những năm 1980-1990.

Ở thời kỳ đỉnh cao, ông có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim. Thành công mang lại cho ông sự nổi tiếng và cuộc sống xa hoa. Ông ăn mặc bảnh bao, đi xe sang, ra vào những nơi thượng lưu.

Tuy nhiên, chính sự hào hoa này đã kéo ông vào những cám dỗ. Thương Tín chìm trong đỏ đen, nhưng cuộc ăn chơi không hồi kết, tiêu xài phung phí và nhiều mối tình đầy thị phi.

Thương Tín và các nghệ sĩ cùng thời.

Nam nghệ sĩ thừa nhận, ông có rất nhiều chuyện tình một đêm. Chỉ riêng những người phụ nữ từng "góp gạo thổi cơm chung" với ông cũng đã trên con số 12. Vì thế, ông còn được mệnh danh là một trong những tài tử phong lưu nhất Việt Nam.

Song khi hào quang rời đi, người từng có thể "đóng phim cả chục bộ trong một năm" lâm vào cảnh khốn cùng. Không còn phim đóng, nam nghệ sĩ chật vật kiếm tiền mưu sinh. Ông thừa nhận nếu trước kia xài một đêm ba cây vàng, thì giờ không có nổi 100 nghìn đồng trong túi.

Trái đắng tuổi xế chiều: Bệnh tật và cô đơn bủa vây

Bước vào tuổi xế chiều, bi kịch càng bủa vây Thương Tín. Ông trải qua 3 lần đột quỵ, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Tháng 10/2024, trên đường về quê, ông bị ngã ở bến xe và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh Thương Tín trong 1 lần vào viện.

Từ cuối tháng 1/2025, nam diễn viên được chẩn đoán vỡ bánh chè gối phải, không thể hồi phục. Lần tái khám gần nhất trước Tết Nguyên đán 2025, bác sĩ kết luận tình trạng không đủ sức khỏe để phẫu thuật. Đầu gối trái viêm khớp đã cải thiện nhờ điều trị thuốc. Nghệ sĩ Thương Tín về Khánh Hoà từ cuối tháng 1/2025.

Hình ảnh gần đây của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu, người từng nhiều lần giúp đỡ Thương Tín, đến thăm nghệ sĩ Thương Tín ở quê nhà Khánh Hòa. Anh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ đàn anh: "Cũng rất lâu rồi, mới có dịp ghé thăm anh".

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết anh ghé thăm nghệ sĩ Thương Tín trên đường đi công tác. Theo Tô Hiếu, sức khỏe của Thương Tín hiện ổn định hơn, tăng được vài cân và gương mặt hồng hào hơn trước, nhưng hiện tại không thể đi lại, đều cần em trai hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày. Em trai của nghệ sĩ Thương Tín là người trực tiếp chăm sóc khi ông chuyển về Khánh Hòa sống cùng gia đình.

Ngoài ra, Thương Tín cũng ít nói và trầm ngâm hơn trước. Những lần trước, ông còn nói chuyện này chuyện kia, giờ chỉ nói ngắn 2-3 câu hoặc ậm ừ. Nam nghệ sĩ còn than nhớ TP.HCM, nhớ con gái và thèm cảm giác đi làm.

Trong đời sống riêng, Thương Tín có con trai lớn là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Sau này, ông có thêm con gái nhỏ với người vợ kém 33 tuổi, song cả hai đã chia tay từ tháng 7/2024.

Từng là siêu sao màn ảnh, tình cảnh của Thương Tín ở tuổi xế chiều khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa.

Ở tuổi 69, vì không có vợ con ở bên, Thương Tín đành nhờ cậy em trai chăm sóc. Tài tử phong lưu một thời được săn đón bậc nhất show biz, giờ rơi vào bi kịch tuổi già vì những sai lầm trong quá khứ. Bệnh tật và cô đơn bủa vây, ông chỉ còn sống trong ký ức về một thời vàng son.