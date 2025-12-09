Ước nguyện còn dang dở của nghệ sĩ Thương Tín trước khi qua đời

Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12 tại nhà riêng ở Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi của ông khiến cho khán giả tiếc nuối cho số phận của tài tử hào hoa.

Những ngày cuối đời, cố diễn viên có cuộc sống chật vật, nhiều bệnh tật. Ông còn nhiều ước nguyện chưa thể hoàn thành.

Trong cuộc phỏng vấn với PV Báo Điện tử VTC News vào tháng 8/2023, Thương Tín từng nói chỉ mong có sức khoẻ để được làm và đóng phim vì đây là nghề chính của ông. Tuy nhiên vẫn phải chờ kinh phí mới thực hiện được.

"Giờ sức khoẻ yếu nên tôi chỉ mong được hoàn thành một bộ phim của mình rồi sẽ giải nghệ. Chỉ mong sao có đủ sức khoẻ để đóng. Đó sẽ là kỷ niệm cuối đời đáng nhớ trước khi nhắm mắt xuôi tay", ông từng nói.

Thương Tín còn nhiều ước nguyện dang dở trước khi qua đời.

Cuối năm 2024, Thương Tín bị ngã xe. Kể từ đó, bệnh tình ngày càng nặng khiến ông đi lại khó khăn.

Thời điểm đó, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết Thương Tín tâm sự còn có 2 ước nguyện sau khi khỏi bệnh. Nam diễn viên mong muốn có cơ hội được làm đạo diễn và được hát online để giao lưu với khán giả.

"Thương Tín tâm sự muốn được làm đạo diễn một bộ phim sau khi bình phục. Anh nói nếu không thể đi lại được thì vẫn muốn được ngồi làm đạo diễn cho đỡ nhớ nghề. Ngoài ra, Thương Tín muốn được hát online để giao lưu với khán giả. Tôi cũng động viên sẽ cố gắng mua dàn âm thanh cho anh hát khi nào khỏi bệnh", nhạc sĩ tiết lộ.

Thương Tín nhiều lần tâm sự với Tô Hiếu rằng ông không còn muốn về nhà. Dù nhạc sĩ nhiều lần khuyên bảo nên về để gần với gia đình nhưng ông vẫn một mực không chịu. Nam nghệ sĩ buồn vì không được gặp con gái nên không còn động lực để trở lại quê nhà. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con. "Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sum họp và bù đắp cho bé", Tô Hiếu nói.

Nhạc sĩ Tô Hiếu là người giúp đỡ Thương Tín những ngày tháng cuối đời.

Thương Tín là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1970-1990, từng được khán giả biết tới với những vai diễn như Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn… Ở thời kỳ đỉnh cao Thương Tín có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim.

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Thời gian này, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu mời về nhà, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MV ca nhạc để thoả mãn đam mê.

Những ngày cuối đời, Thương Tín sức khoẻ yếu nên trở về quê nhà ở Phan Rang, sinh sống cùng gia đình.