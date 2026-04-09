Lý do con trai ngọc nữ màn ảnh Nhật Bản không nhận thừa kế

Uẩn khúc đằng sau quyết định khước từ khối tài sản khổng lồ

Sự ra đi đột ngột của Miho Nakayama vào tháng 12/2024 để lại một khoảng trống lớn cùng một khối lượng tài sản khổng lồ chưa kịp lập di chúc. Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, con trai ruột 23 tuổi là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Dù vậy, chàng thanh niên này đã dứt khoát khước từ việc tiếp nhận toàn bộ số tiền 12,5 triệu USD. Nguyên nhân đầu tiên được truyền thông địa phương đưa ra xuất phát từ sự xa cách tình cảm. Kể từ ngày cha mẹ ly hôn, anh đã chuyển sang Pháp sinh sống, nỗ lực tự xây dựng sự nghiệp riêng mà không duy trì liên lạc thường xuyên với mẹ ruột.

Bên cạnh lý do đời tư cá nhân, giới luật sư Nhật Bản nhận định nguyên nhân cốt lõi khiến người thừa kế lùi bước nằm ở gánh nặng tài chính quá lớn. Quy định sở tại áp đặt mức thuế thừa kế vô cùng hà khắc. Với những khối di sản vượt ngưỡng quy định, người nhận có thể phải chịu mức thuế lên tới 55%. Khắc nghiệt hơn, toàn bộ số tiền thuế này bắt buộc phải được thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 10 tháng sau khi thủ tục mở thừa kế diễn ra. Việc huy động một lượng tiền mặt khổng lồ trong thời gian ngắn hạn tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho chàng trai trẻ. Trong trường hợp người con kiên quyết chối bỏ quyền lợi, một số nguồn tin tiết lộ khối tài sản vô chủ này nhiều khả năng sẽ được chuyển giao sang cho em gái của cố diễn viên.

Sinh năm 1970, Miho Nakayama từng là biểu tượng sắc đẹp rực rỡ nhất xứ sở hoa anh đào. Khán giả ưu ái gọi cô bằng những danh xưng mỹ miều như ngọc nữ màn ảnh hay nữ hoàng phim truyền hình Nhật Bản. Tên tuổi của cô tỏa sáng rực rỡ qua các tác phẩm truyền hình ăn khách như "Mama wa Idol!" hay "Kimi Hitomi ni Koishiteru". Đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của cô phải nhắc tới dự án điện ảnh "Love Letter". Tác phẩm này đã đưa cô chạm tay vào hàng loạt cúp vàng danh giá. Cô liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng Blue Ribbon, Liên hoan phim Yokohama cùng giải Hochi. Màn hóa thân xuất thần trong bộ phim "Tokyo Biyori" cũng mang về cho cô một đề cử danh giá tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản.

Trái ngược với con đường nghệ thuật trải đầy hoa hồng, cuộc sống hôn nhân của cô lại chất chứa nhiều nỗi buồn. Cô từng có khoảng thời gian gắn bó mặn nồng cùng đạo diễn Hitonari Tsuji. Đáng tiếc thay, cuộc hôn nhân này chính thức khép lại vào năm 2014 sau 12 năm chung sống. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, nữ diễn viên quyết định trao lại quyền nuôi dưỡng con trai cho chồng cũ đưa sang Pháp định cư.

Tháng 12/2024, công chúng bàng hoàng khi hay tin Miho Nakayama qua đời trong bồn tắm tại nhà riêng. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát loại bỏ hoàn toàn các giả thiết liên quan đến án mạng hay tự sát. Kết luận cuối cùng chỉ ra đây là một sự cố tai nạn không may trong lúc sinh hoạt. Ngay trước ngày trút hơi thở cuối cùng, cô đã đăng tải lên nền tảng Instagram bức ảnh chụp một góc trưng bày nghệ thuật. Dòng trạng thái đi kèm khiến nhiều người suy ngẫm khi nhắc về cảm giác tuyệt vời sau một chuyến đi dạo dưới địa ngục quay về. Nữ diễn viên bộc bạch rằng trái tim cô đã đập rộn ràng suốt những ngày qua nên chỉ muốn chia sẻ niềm vui ấy cùng những người luôn kề cạnh. Chính sự ra đi đột ngột xen lẫn quyết định chối bỏ tài sản của người con trai đã biến câu chuyện của gia đình Miho Nakayama trở thành đề tài thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận Nhật Bản.

Theo: Kyodo News