Người mẫu Nhật Bản trắng án trong vụ chồng đại gia tử vong

Doanh nhân Kosuke Nozaki từng là một tỷ phú khét tiếng tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Khối tài sản khổng lồ cùng lối sống phong lưu khiến ông được gắn mác "Don Juan của Kishu". Bất chấp khoảng cách 55 tuổi cùng tình trạng sức khỏe sa sút, vị đại gia 77 tuổi quyết định tiến tới hôn nhân cùng người mẫu trẻ Saki Sudo vào tháng 2/2018. Lễ cưới xa hoa thu hút sự chú ý lớn nhưng hạnh phúc lại chẳng kéo dài. Chỉ ba tháng sau, người ta phát hiện ông Nozaki tử vong ngay tại phòng ngủ ở Tanabe do ngộ độc methamphetamine cấp tính. Sự ra đi đột ngột của vị tỷ phú lập tức đẩy người vợ trẻ vào tâm bão dư luận.

Cuộc chiến pháp lý bủa vây góa phụ trẻ tuổi

Đến năm 2021, cơ quan chức năng chính thức truy tố Sudo tội giết người. Phía công tố viên nhận định cô gái trẻ đã lừa ép chồng uống một liều lượng lớn chất kích thích dẫn tới tử vong. Động cơ đằng sau hành vi này được cho là lòng tham đối với khối gia sản kếch xù của ông Nozaki. Thêm vào đó, những rạn nứt hôn nhân nảy sinh lúc vị tỷ phú lớn tuổi lấp lửng ý định ly hôn đã thôi thúc cô ra tay.

Saki Sudo và chồng đại gia hơn mình tới 55 tuổi. NHK.

Để củng cố lập luận, bên buộc tội đưa ra loạt bằng chứng gián tiếp về việc Sudo từng liên hệ mua chất cấm. Lịch sử truy cập internet của cô cũng ghi nhận hàng loạt từ khóa đáng ngờ như "quá liều", "tội ác hoàn hảo" hay "người đàn ông lớn tuổi".

Phía công tố khẳng định doanh nhân Nozaki chưa từng có tiền sử sử dụng ma túy, do đó họ kiên quyết đề nghị mức án tù chung thân. Đáp lại những cáo buộc gay gắt này, cựu người mẫu sinh năm 1996 liên tục kêu oan. Cô kịch liệt bác bỏ chuyện sát hại hay ép buộc người bạn đời sử dụng chất cấm. Các luật sư bào chữa bảo vệ thân chủ bằng cách chỉ ra những lỗ hổng trong hồ sơ khởi tố, nhấn mạnh không có gì đảm bảo nạn nhân không tự ý nạp thuốc vào cơ thể.

Dấu chấm hết cho kỳ án chấn động dư luận

Tháng 12/2024, Tòa án quận Wakayama đã đưa ra phán quyết sơ thẩm tuyên bố Saki Sudo không có tội. Hội đồng xét xử đánh giá các bằng chứng do bên công tố thu thập chỉ mang tính gián tiếp. Lịch sử duyệt web hay những động thái bất thường của người vợ trong ngày xảy ra án mạng chưa đủ sức nặng để cấu thành tội danh giết người. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng không thể chứng minh tuyệt đối thứ chất mà Sudo mua là ma túy, đồng thời cũng không đủ cơ sở loại trừ trường hợp ông Nozaki tự dùng thuốc quá liều.

Suki Sudo bị truy tố, điều tra sau cái chết của người chồng đại gia. Kyodo.

Không phục quyết định trên, cơ quan công tố tiếp tục kháng cáo. Trong phiên điều trần tại Tòa án cấp cao Osaka diễn ra vào tháng 12 năm 2025, họ một lần nữa nhấn mạnh chuỗi chứng cứ gián tiếp đã phơi bày chân tướng tội ác. Tuy nhiên, lập luận này vấp phải sự phản bác mạnh mẽ từ phía luật sư bào chữa.

Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 3/2026, Tòa án cấp cao Osaka chính thức bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án trắng án ban đầu. Quyết định của cơ quan hành pháp tối cao đã trả lại tự do cho Saki Sudo, khép lại một trong những vụ án phức tạp nhất xứ sở hoa anh đào suốt nhiều năm qua.