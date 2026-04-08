Vợ tỷ phú qua đời, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản 6,8 tỷ USD?

Ngày 7/4, trang 163 đưa tin nữ tỷ phú Trung Quốc Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 85 tuổi. Trần Lệ Hoa là doanh nhân nổi tiếng tại Trung Quốc, năm 2016, bà đứng Top 1 nữ tỷ phú giàu nhất nước này. Sau khi qua đời, bà để lại khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD).

Phân chia tài sản hợp lý

Theo 163 , thực tế việc phân chia tài sản của bà Trần Lệ Hoa đã được lên kế hoạch trong thời gian dài với tính hợp pháp rõ ràng và được phân bổ hợp lý. Nữ tỷ phú không chỉ suy tính đến quyền thừa kế theo huyết thống mà còn ghi nhận 36 năm cống hiến của ông Trì Trọng Thụy. Nhờ đó, sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác.

Tài sản của bà Trần Lệ Hoa đã sớm được phân chia rõ ràng.

Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ kinh doanh bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Gia đình bà sở hữu khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới như New Zealand, hay Melbourne - Australia... Tài sản cốt lõi của bà Trần Lệ Hoa được phân thành các hạng mục khác nhau như lĩnh vực thương mại có Tập đoàn quốc tế Phú Hoa (Fu Wah) với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành, hiện giờ là tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh...

Những tài sản này được thừa kế và kiểm soát bởi ba người con. Sự sắp xếp này đảm bảo sự ổn định của doanh nghiệp gia đình, ngăn ngừa xung đột nội bộ do phân tán cổ phần, đồng thời lưu giữ di sản sự nghiệp cả đời của bà.

Trong khi đó, lĩnh vực văn hóa tập trung vào Bảo tàng gỗ tử đàn Trung Quốc, thuộc sở hữu chung của gia đình, nhưng việc quản lý được giao cho ông Trì Trọng Thụy. Bảo tàng từng được bà đầu tư hơn 200 triệu NDT để xây dựng với diện tích 25.000 m2, khu vực trưng bày rộng hơn 9.500 m2. Trong bảo tàng trưng bày những công trình kiến trúc cổ được mô phỏng dưới dạng vật liệu gỗ tử đàn như một góc của Tử Cấm Thành, tháp Phi Vân, chùa Long Tuyền... và nhiều đồ cổ quý hiếm từ thời nhà Minh, nhà Thanh.

Hiện tại, ông Trì Trọng Thụy là phó chủ tịch của bảo tàng, trước đó ông luôn phụ trách việc quản lý nơi đây. Việc để ông tiếp tục điều hành bảo tàng mang lại sự an ủi tinh thần của nam diễn viên vào những năm tháng cuối đời sau khi mất đi người bạn đời.

Ông Trì Trọng Thụy nhận trách nhiệm quản lý mảng văn hóa, điều hành Bảo tàng gỗ.

Ngoài ra, ông còn nhận được phần lớn tài sản của bà Trần Lệ Hoa, nhưng sau khi ông qua đời, số di sản này sẽ quay về với gia tộc của bà.

Ngoài ra, theo di chúc và pháp luật, tiền mặt, bất động sản và tài sản cá nhân sẽ được thừa kế chung bởi Trì Trọng Thụy và ba người con của ông.

Trước đó, còn có thông tin bà Trần Lệ Hoa phân chia cho các con mỗi người 10 tỷ NDT, phần còn lại được giao cho chồng. Thời điểm khối tài sản của Trần Lệ Hoa có khoảng 5,6 tỷ USD, Trì Trọng Thụy được hưởng 1,4 tỷ USD (hơn 32.000 tỷ đồng), hiện tại số tiền ông nhận được còn cao hơn. Số tài sản khổng lồ đảm bảo cho ông có một cuộc sống sung túc cuối đời. Tuy nhiên, vì ông Trì không có con, khi ông qua đời, tài sản của ông sẽ được trả lại cho gia tộc Trần Lệ Hoa. Theo Sina, Trì Trọng Thụy từng lên tiếng từ chối thừa kế khối tài sản không lồ bởi ông không có con cái, cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiền trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Dẫu vậy, việc phân chia tài sản đảm bảo cho ông Trì Trọng Thụy cuộc sống an nhàn khi về già, không cần giải quyết các mối quan hệ phức tạp hay chật vật kiếm sống.

Cuộc hôn nhân từng bị phản đối

Theo Sina, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn từ năm 1990. Lúc đầu cuộc hôn nhân này từng nhận nhiều lời mỉa mai chỉ trích của công chúng. Nam diễn viên Tây du ký kém bà xã tới 11 tuổi, Trần Lệ Hoa là tỷ phú nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, nên Đường Tăng bị chê là dựa hơi vợ. Tuy nhiên, sự thật là Trì Trọng Thụy từng từ chối tình cảm của bà Trần Lệ Hoa nhiều lần, sau này ông đồng ý vì cảm mến tài năng, tính cách của bà.

Chính bà Trần Lệ Hoa chia sẻ bà là người theo đuổi nam diễn viên Tây du ký trước. Cả hai có chung sở thích Kinh kịch, họ được một người bạn giới thiệu với nhau, bà Trần Lệ Hoa nhớ lại: "Ông ấy rất điển trai, có nhiều người thích ông ấy lắm".

Bà Trần Lệ Hoa chia sẻ chưa từng nói đùa với chồng, họ luôn tôn trọng nhau.

Sau khi kết hôn, để giúp đỡ vợ và tránh điều tiếng, nam diễn viên quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất. Con trai của bà Trần Lệ Hoa là Triệu Dũng cũng có mối quan hệ rất tốt với cha dượng.

Trì Trọng Thụy từng kể: "Trước khi đóng Tây du ký tôi có mái tóc đen dày, nhưng cậu ấy bảo: Chú Trì, bây giờ chú không để tóc nhìn rất phúc hậu, hay là chú đừng để tóc nữa''. Vì một lời nói của con trai vợ, Trì Trọng Thụy đã cạo trọc suốt 36 năm.

Trì Trọng Thụy cho biết người ngoài nhìn vào thường chỉ cân đo đong đếm giá trị con người và tài sản, lợi ích cá nhân trong mối quan hệ giữa vợ chồng ông. Nhưng họ rất tôn trọng và có nhiều sở thích chung như Kinh kịch, văn hóa truyền thống, lưu giữ và phát triển bảo tàng gỗ.

Thậm chí, cả việc họ gọi nhau như thế nào cũng bị mang ra phân tích, cho rằng Trì Trọng Thụy là người sợ vợ, không có tiếng nói trong gia đình. Tuy nhiên, theo Trì Trọng Thụy, đó là cách mà ông thể hiện sự tôn trọng ngưỡng mộ với vợ. Ngay cả khi ở nhà, ông cũng gọi vợ là "ngài", còn bà Trần Lệ Hoa gọi chồng là "ông Trì".

Nam diễn viên Tây du ký từng chia sẻ: "Con người có thể giả vờ một thời gian nhưng không thể sống giả dối mãi mãi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau không cần giải thích nhiều, thời gian sẽ chứng minh tất cả".

Gia đình có truyền thống ăn cùng nhau từ ông bà đến các cháu chắt, chỉ khi người lớn cầm đũa, con cháu mới được bắt đầu dùng bữa.

Việc Trần Lệ Hoa để lại khối tài sản lớn cho chồng cũng thể hiện sự trân trọng mà bà dành cho ông. Trong 36 năm bên nhau, Trì Trọng Thụy luôn tận tụy chăm sóc và đồng hành cùng nữ tỷ phú trong mọi sự kiện.