Diện mạo gây xót xa của ca sĩ Siu Black ở hiện tại

Trên trang cá nhân, Phương Thanh đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc ấm áp khi hội ngộ Siu Black. Được biết, nhân dịp đi diễn gần quê nhà của "họa mi núi rừng", nữ ca sĩ đã ghé thăm và hỏi han đàn chị. Khoảnh khắc cả hai gặp lại nhau khiến nhiều khán giả xúc động bởi sự thân tình và ấm áp.

Điều khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng là diện mạo hiện tại của Siu Black. Theo chia sẻ của Phương Thanh, nữ ca sĩ vừa trải qua quá trình cấp cứu, lọc máu và chạy thận nên sức khỏe còn yếu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Phương Thanh cũng cho biết, dù mắc bệnh nặng nhưng Siu Black vẫn không chịu ngồi yên mà luôn cố gắng đi làm, nhận biểu diễn để có thêm thu nhập. Hoàn cảnh hiện tại của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi thương cảm.

Hình ảnh hiện tại của Siu Black. Ảnh Facebook ca sĩ Phương Thanh

Cách đây ít tháng, Siu Black đã lên tiếng trên trang cá nhân vì lý do sức khỏe nên phải hủy show. Theo đó, ngày 29/01/2026, chị có lịch biểu diễn tại Đà Lạt nhưng vì vấn đề sức khỏe nên nữ ca sĩ buộc phải dừng lại. Được biết, từ 27/1, Siu Black đã phải nhập viện chạy thận theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, sức khỏe giọng ca của núi rừng Tây Nguyên không ổn định và thường xuyên mệt. Chính vì vậy nên chị không thể chạy show đi hát được nhiều như trước đây.

Trước khi xảy ra biến cố bệnh tật, cuộc đời của "họa mi núi rừng" cũng trải qua những thăng trầm đau đớn. Nữ nghệ sĩ trải qua 2 bi kịch lớn trong cuộc đời là hôn nhân thất bại và làm ăn thua lỗ.

Nói về bi kịch đã qua, Siu Black tâm sự trên một chương trình truyền hình: "Tôi đã mất đi nhiều thứ, mất danh tiếng và bị người ta đồn thổi rất nhiều. Tôi quyết định rời Sài Gòn về quê. Tôi suy sụp hẳn, không muốn làm gì. Tôi suy nghĩ tại sao mình lại như thế này. Một thời gian, tôi thu mình vào một góc, không mở cửa ra, sợ bao nhiêu thử đổ vào mình. Tôi chỉ muốn nằm rồi thiếp đi và cứ nằm trong 15 ngày. Chị hai tôi nghĩ rằng tôi đã đi rồi. Tôi uống cả vốc thuốc để làm liều nhưng có lẽ Chúa vẫn chưa cho tôi đi. Tôi khóc và nghĩ đã mất hết rồi. Hàm của tôi bị cứng, không thể mở miệng để hát nổi. Nếu không nghĩ tới người thân thì chắc lúc đó tôi chết rồi".

Chính gia đình đã giúp chị vực dậy tinh thần. Dần dần, mọi thứ trở nên tốt đẹp, Siu Black được bạn bè yêu mến mời show và khán giả yêu thương hơn. Cách đây mấy năm, chị còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong một dự án âm nhạc. Sau những hiểu lầm, mối quan hệ của 2 nữ ca sĩ nổi tiếng "Làn sóng xanh" khi xưa giờ đã tốt đẹp hơn.

Siu Black và Phương Thanh trong một cuộc họp báo công bố show diễn cách đây ít năm.

Ngoài công việc và sức khỏe, chuyện hôn nhân của Siu Black cũng có nhiều điều tốt đẹp. Hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1967 đã trở lại bên chồng cũ vì anh đã thay đổi và bù đắp cho vợ con sau những sai lầm của tuổi trẻ. Về tình cảm vợ chồng sau khi tái hợp, Siu Black cho biết vì cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, lại trải qua nhiều sóng gió nên giờ bên nhau vì nghĩa nhiều hơn vì tình.

Siu Black sinh năm 1967, ở Kon Tum. Chị nổi tiếng với chất giọng khỏe, phong cách máu lửa nên từng được gọi là "Họa mi núi rừng Tây Nguyên". Chị được nhiều người biết đến qua các ca khúc như: Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời. Ngoài ca hát, Siu Black còn từng làm giám khảo nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol.