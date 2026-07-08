Trần Quán Hy 'già nua ở tuổi 46'

Diện mạo Trần Quán Hy gây nhiều bàn tán. Ảnh: Weibo

Ngày 6/7, hình ảnh Trần Quán Hy chụp cùng một số người bạn tại Tokyo, Nhật Bản, được chia sẻ trên mạng xã hội và gây chú ý. Anh mặc đồ bụi bặm, tóc buộc túm, để lộ phần mái đã bạc phân nửa. Diễn viên có gương mặt "nhàu", với đôi mắt trũng, nếp nhăn khóe miệng hiện rõ. Các bình luận trên Weibo nói Trần Quán Hy "tàn phai nhan sắc", "trông già nua hơn tuổi", trong khi số khác nói Trần Quán Hy "chỉ đang tận hưởng tối đa cuộc sống vô tư, tự do" và "không bị ảnh hưởng bởi hình tượng thần tượng hay chạy theo quan điểm số đông".

Vài ngày trước đó, anh được bắt gặp cùng vợ con đi dạo trên một con phố mua sắm tấp nập. Vẫn trang phục rộng thùng thình, tóc bới cao, diễn viên trông kém sắc. Bên cạnh anh, con gái cao ngang vai bố, gương mặt xinh xắn mang nhiều đường nét của mẹ - siêu mẫu Tần Thư Bồi.

Trần Quán Hy cùng con trên đường phố Nhật. Ảnh: Weibo

Những năm gần đây, cuộc sống của Trần Quán Hy khác khá xa hình ảnh của ngôi sao điện ảnh Hong Kong. Anh tập trung phát triển công việc kinh doanh thời trang, nghệ thuật và xây dựng thương hiệu cá nhân. Không còn là nghệ sĩ, anh xuất hiện chủ yếu với tư cách Giám đốc sáng tạo của Clot. Sau khi Quan hệ hợp tác lâu năm với Nike kết thúc, anh chuyển sang làm việc cùng Adidas Originals.

Trong giai đoạn 2024-2026, Clot liên tục ra mắt các bộ sưu tập Gazelle, Stan Smith, Taekwondo, Mundial, BAPE... với Adidas. Phong cách thiết kế ngày càng nhấn mạnh việc kết hợp văn hóa truyền thống Trung Hoa với streetwear hiện đại để hướng tới thị trường toàn cầu. Các tờ báo Hong Kong như Lifestyle Asia HK nhận xét Trần Quán Hy là một fashion entrepreneur (doanh nhân thời trang) và biểu tượng văn hóa đường phố châu Á hơn là nghệ sĩ giải trí. Trần Quán Hy cũng được mời tham dự nhiều sự kiện ở Paris và Milan với tư cách cultural force có ảnh hưởng về thời trang, nghệ thuật và văn hóa Á Đông.

Ngoài công việc, Trần Quán Hy coi gia đình là ưu tiên số một. Anh dành rất nhiều thời gian cho bạn đời Tần Thư Bồi và con gái Alaia. Anh thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, dự triển lãm, mua sắm hoặc chơi thể thao cùng con.

Trần Quán Hy thời trẻ. Ảnh: Weibo

Trần Quán Hy sinh năm 1980 ở Canada, mang 1/8 dòng máu Bồ Đào Nha, là diễn viên, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang. Anh từng có sự nghiệp rực rỡ ở Hong Kong khi góp mặt trong nhiều dự án phim. Trần Quán Hy cũng từng vượt qua nhiều tài tử nổi tiếng như Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong để đạt danh hiệu Ngôi sao trẻ đẹp trai nhất Hong Kong năm 2006. Tuy nhiên, sau scandal bê bối lộ ảnh sex với nhiều nghệ sĩ nữ, Trần Quán Hy tuyên bố rời khỏi làng giải trí.

Anh kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi, người từng tham gia diễn trong show nội y của Victoria's Secret năm 2012. Hai người sinh một con gái năm 2017, hiện sống trong một ngôi nhà trị giá 2,85 triệu USD ở Los Angeles, Mỹ.