Thủy Tiên: "Nửa đời còn lại, chỉ muốn buông bỏ..."

Thủy Tiên đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đời thường trong biệt thự triệu đô

Mới đây, Thủy Tiên đã có động thái mới trên trang cá nhân sau thời gian dài im ắng. Nữ ca sĩ chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường: nhâm nhi tách trà, đọc sách và tận hưởng sự tĩnh lặng trong không gian riêng.

Đi kèm video, Thủy Tiên trải lòng: "Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên. Lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Ca sĩ Thủy Tiên trong video mới đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Thủy Tiên sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với album của nhạc sĩ Quốc Bảo Tales - Những chuyện kể. Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt ca khúc như: Giấc mơ tuyết trắng; Tuyết nhiệt đới; Hát vang rằng em yêu anh; Muộn màng; Kiss Me; Mãi thuộc về anh... Thủy Tiên kết hôn với cầu thủ Công Vinh vào năm 2014.

Sau lùm xùm từ thiện vào năm 2021, Thủy Tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Các sản phẩm âm nhạc của cô không còn được công chúng đón nhận khi ra mắt. Nữ ca sĩ cũng hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện, không còn nhiều hợp đồng quảng cáo vì ảnh hưởng tiêu cực từ scandal.

Hiện tại, Thủy Tiên ít xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Hiện cô cùng gia đình sinh sống trong căn biệt thự tại Quận 7 (TP.HCM). Ngôi nhà hiện mang màu trắng chủ đạo, bao gồm nhiều tiện nghi sang trọng. Nữ ca sĩ cũng trồng nhiều cây cối, hoa cỏ để trang trí không gian sống.

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân, Thủy Tiên cho biết, cô không có áp lực tài chính. Ông xã Công Vinh từng chuyển cho cô 2 tỷ đồng trong dịp sinh nhật với lời nhắn nhủ: "Ba mong mẹ yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc nên ba muốn tặng món quà này cho mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi chơi, ở nhà lo cho gia đình, con cái thôi, đừng làm gì nữa, mọi việc để ba lo".