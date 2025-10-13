Lan Phương từng òa khóc trên phim trường sau phiên tòa sơ thẩm

Nói về thời điểm khó khăn nhất của bản thân thời gian qua, Lan Phương cho biết đó là ngày đầu tiên sau phiên sơ thẩm xử vụ ly hôn của cô và chồng cũ - David Duffy. "Dù tôi quyền nuôi hai con nhưng một số thông tin không chính xác lan truyền. Một số trang tin không chính thống giật tít đưa câu chuyện đi xa bản chất kèm với giọng điệu hẹn sẽ gặp lại nhau ở tòa phúc thẩm của luật sư phía bên kia khiến tôi thấy gục ngã", nữ diễn viên nói.

Lan Phương bên hai con Lina Linh và Mia Mai.

Trở lại phim trường Gió ngang khoảng trời xanh ngay hôm sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 17/9, Lan Phương thấy vô cùng mệt mỏi, tủi thân. Được đồng nghiệp hỏi thăm, cô òa khóc. "Cảm giác như tim tôi vỡ ra, muốn ngất đi. Nhưng rồi tôi lại ổn, vẫn mạnh mẽ, làm mọi điều mình thích và chăm con tốt nhất có thể", cô cho biết.

Hôm 9/10, Lan Phương nhận thông báo từ tòa án cho biết chồng cũ của cô, David Duffy, đã gửi đơn kháng cáo phán quyết tại phiên sơ thẩm. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là cuộc chiến ly hôn nhanh chóng kết thúc và được tự do hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống thật sự của chính mình và hai con.

"Trước mắt lại là một chặng đường dài, những đêm không ngủ, tự xoa dịu nỗi căng thẳng, mệt mỏi, hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con và làm việc. Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con vẫn bị đặt vào giữa và đó là điều khiến tôi day dứt nhất", Lan Phương bày tỏ trên trang cá nhân hôm 9/10. Dẫu đối diện với thử thách, Lan Phương khẳng định "vẫn bước tiếp, là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con".

Lan Phương khi trở lại đoàn phim "Gió ngang khoảng trời xanh" hôm 18/9, một ngày sau phiên tòa sơ thẩm xử vụ ly hôn của cô và chồng người Anh David Duffy.

Theo Lan Phương, thủ tục ly hôn kéo dài khiến cô rơi vào tình trạng căng thẳng dai dẳng, liên tục, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tách mình khỏi stress, cô chăm chỉ tập nhiều môn thể thao và thi thoảng còn tập đàn piano. Với cô, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm xử vụ ly hôn của Lan Phương và David Duffy diễn ra ngày 17/9. Tại tòa, Lan Phương và David thống nhất mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Họ không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau khi ly hôn.

Vợ chồng Lan Phương cùng con gái Mia khi dự lễ tốt nghiệp mầm non của con gái Lina hồi tháng 6/2024.

Sau phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Tòa cũng ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con là 40 triệu đồng/tháng đến khi các bé trưởng thành, hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Do đó, Duffy phải chuyển cho Lan Phương mỗi tháng 40 triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi hai bé Lina Linh và Mia Mai.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Cô và David Duffy quen biết năm 2017, làm thủ tục kết hôn có con gái Lina năm 2018. Gia đình cô đón thêm thành viên mới, bé Mia, hồi đầu tháng 3/2024. Chồng cũ của Lan Phương là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.