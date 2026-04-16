Dàn ái nữ nhà Trump hội tụ trong tiệc trước cưới của chị dâu tương lai

Ngày 15/4, Ivanka Trump chia sẻ loạt ảnh từ buổi tiệc chia tay độc thân của Bettina Anderson - vị hôn thê của Donald Trump Jr.. Sự kiện quy tụ dàn ái nữ quen thuộc của gia đình gồm Tiffany Trump và Lara Trump, tạo nên bức ảnh gia đình hiếm thấy.

Trong không gian trang trí theo chủ đề khu vườn với hoa tươi phủ kín, Bettina Anderson nổi bật trong váy trắng quây, đứng giữa các thành viên nhà chồng tương lai.

Ivanka diện váy xuân nhẹ nhàng, xuất hiện cùng con gái Arabella Kushner, góp phần làm nổi bật hình ảnh nhiều thế hệ phụ nữ trong gia đình.

Bữa tiệc được tổ chức kín đáo với quy mô nhỏ, nhấn mạnh sự riêng tư thay vì phô trương.

Các chi tiết như bàn tiệc cá nhân hóa, bánh nhiều tầng và quà tặng tinh tế cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn giữ phong cách thanh lịch đặc trưng.

Bàn quà tặng dành cho khác mời dự tiệc.

Trên mạng xã hội, Bettina Anderson bày tỏ xúc động khi được bao quanh bởi 'những người phụ nữ mình yêu quý', đồng thời công khai sự háo hức trước ngày cưới với Donald Trump Jr.

Cả hai đính hôn cuối năm 2025 sau một năm hẹn hò.

Sự kiện lần này cũng cho thấy mối quan hệ hòa hợp giữa Bettina và gia đình Trump, đặc biệt là với các ái nữ - những người vốn giữ vai trò kết nối trong các dịp riêng tư. Tuy nhiên, bà Melania gây chú ý khi không tham dự. Hiện lý do chưa được công bố.

