Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lọt vào danh sách TIME100

Jennie gây chú ý khi góp mặt trong danh sách “TIME100” năm 2026.

Theo TIME, các nhân vật được lựa chọn không dựa trên mức độ nổi tiếng hay quyền lực đơn thuần, mà dựa trên khả năng tạo ảnh hưởng thực chất đối với cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Danh sách được phân thành 6 nhóm chính gồm: Lãnh đạo (Leaders), Nhà tiên phong (Pioneers), Người khổng lồ (Titans), Nghệ sĩ (Artists), Biểu tượng (Icons) và Nhà đổi mới (Innovators).

Đáng chú ý nhất, tại hạng mục Lãnh đạo, danh sách năm nay có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – những người tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình trật tự kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, TIME100 năm 2026 cũng ghi nhận những dấu mốc lịch sử về giới và thế hệ. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi – nữ lãnh đạo đầu tiên của quốc gia này – và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum được vinh danh vì những cải cách quyết liệt. Đặc biệt, sự góp mặt của Thủ tướng Nepal Balendra Shah (35 tuổi) đại diện cho làn sóng lãnh đạo trẻ đang vươn lên mạnh mẽ tại khu vực Nam Á.

Những cái tên đáng chú ý khác của hạng mục này bao gồm: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Canada Mark Carney hay Giáo hoàng Leo XIV.

Trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình nhân loại, các gương mặt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ chiếm tỷ trọng đáng kể. Ông Sundar Pichai, Giám đốc điều hành (CEO) của Google, tiếp tục được vinh danh trong nhóm Người khổng lồ nhờ dẫn dắt tập đoàn này đi đầu trong các giải pháp AI ứng dụng. Hạng mục này còn có những cái tên như nữ diễn viên Zoe Saldana, danh hài Ben Stiller, người mẫu da màu Anok Yai.

Hạng mục Nghệ sĩ và Biểu tượng năm nay chứng kiến sự lên ngôi của văn hóa đại chúng. Nữ nghệ sĩ Jennie (Hàn Quốc) tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu với tầm ảnh hưởng lan tỏa từ âm nhạc sang thời trang và kinh doanh. Ngôi sao điện ảnh Ấn Độ Ranbir Kapoor cũng góp mặt, minh chứng cho sức mạnh ngày càng tăng của ngành công nghiệp giải trí Bollywood trên thị trường quốc tế.

Trong lĩnh vực thể thao, tay đua Công thức 1 Lando Norris và vận động viên trượt tuyết Chloe Kim là những cái tên tiêu biểu, không chỉ bởi thành tích thi đấu mà còn bởi tác động tích cực đến giới trẻ thông qua các nền tảng số.

Danh sách TIME100 không đơn thuần là một bảng xếp hạng, mà là một lăng kính nhìn vào những nỗ lực cá nhân đang góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và quản trị công nghệ.

Một điểm đáng chú ý của TIME100 năm 2026 là sự đa dạng về quốc tịch, lĩnh vực và thế hệ, phản ánh xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Danh sách không chỉ tập trung vào các cường quốc truyền thống mà còn mở rộng tới nhiều khu vực khác, ghi nhận những tiếng nói mới nổi và các cá nhân có đóng góp đột phá.

Theo thông lệ, mỗi nhân vật trong danh sách đều được giới thiệu thông qua một bài viết ngắn do một nhân vật có uy tín khác thực hiện, nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều về tầm ảnh hưởng của họ. Điều này góp phần tăng tính khách quan và chiều sâu cho bảng xếp hạng.

Lễ vinh danh các cá nhân trong danh sách TIME100 dự kiến sẽ được tổ chức tại New York vào cuối tháng này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.