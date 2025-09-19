Ivanka Trump bị nghi đội tóc giả

Tham gia chương trình Squawk Box của đài CNBC, Ivanka Trump xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim đặc trưng được buông xõa và uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Tuy nhiên, nhiều khán giả tinh ý đã nhanh chóng nhận ra phần tóc trên đỉnh đầu của cô trông có phần kém tự nhiên, dẫn đến một cuộc bàn tán sôi nổi trên Twitter về việc liệu cô có đang đội tóc giả hay không.

Mái tóc của Ivanka Trump được nhận xét kém tự nhiên, khác với mọi khi.

Các bình luận như "Trông như một bộ tóc giả kém chất lượng vậy", "Trông tóc cô ấy chẳng tự nhiên chút nào? Có phải Ivanka thật không vậy?", "Trông cô ấy khác quá, vấn đề ở mái tóc của cô ấy không phải do màu sắc mà đến từ hình dáng của nó", "Thật kỳ lạ khi càng ngày tôi thấy cô ấy càng giống mẹ kế Melania Trump"... xuất hiện dày đặc.

Trước những đồn đoán này, nhà tạo mẫu tóc cho người nổi tiếng, Sarai Martinez, đã chia sẻ với tờ Mail một góc nhìn chuyên môn. Cô cho rằng Ivanka có khả năng cao đã sử dụng tóc nối (hair extensions). "Phụ nữ thường dùng tóc nối để có vẻ ngoài đầy đặn hơn. Có vẻ như cô ấy nối tóc không phải để tăng độ dài mà là để tăng mật độ và độ dày. Theo tôi, có vẻ như cô ấy đã nối tóc dài từ 16 đến 18 inch để có đường chân tóc đẹp và liền mạch hơn", Martinez phân tích.

Ảnh chụp phía sau lưng Ivanka và ông Trump khi dự Super Bowl hồi tháng 2.

Đây không phải lần đầu tiên mái tóc của Ivanka bị "soi". Hồi tháng 2, khi tham dự Super Bowl cùng cha, ông Donald Trump, các đoạn video quay từ phía sau cũng cho thấy cô dùng kẹp tóc giả để giúp phần tóc ở giữa trông dày lên một cách bất thường.

Ivanka Trump sinh năm 1981, là con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump với vợ đầu - bà Ivana. Ivanka làm người mẫu từ khi còn rất trẻ. Năm 2004, cô nhận bằng kinh tế tại Đại học Pennsylvania. Ivanka từng giữ chức cố vấn cấp cao cho bố trong thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ từ 2017 đến 2021. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, cả cô và chồng, Jared Kushner, đều đảm nhận chức vụ trong chính quyền.

Vợ chồng Ivanka và ba con.

Sau khi rời Nhà Trắng, Ivanka Trump đã chọn cuộc sống kín tiếng hơn cùng gia đình tại Miami và không còn tham gia chính trường. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, phong cách thời trang và làm đẹp của cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.