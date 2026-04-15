Nhóm nhạc nữ nhảy gợi dục

Theo Koreaboo, nhóm nhạc nữ Kiss of Life vừa trở lại với ca khúc Who Is She. Ngoài lượng khán giả ủng hộ âm nhạc bắt tai, nhóm đối mặt làn sóng tranh cãi xoay quanh phần vũ đạo và hình ảnh biểu diễn.

Nhiều video dance challenge lan truyền trên mạng xã hội vấp phải phản ứng trái chiều. Khán giả cho rằng các động tác trong bài có xu hướng gợi dục, trang phục không phù hợp với tệp người xem trẻ.

Không ít ý kiến nhận định phần dàn dựng thiếu tiết chế, thậm chí gây phản cảm và khó phổ biến rộng rãi như thử thách nhảy thông thường.

Thành viên Julie và Belle lên tiếng trong một buổi phát sóng trực tiếp. Đại diện nhóm cho biết họ luôn mong muốn thử thách bản thân, hướng đến hình ảnh mạnh mẽ và tự tin. Nhóm khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các góp ý mang tính xây dựng, đồng thời tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm của khán giả. Dù vậy, các thành viên cho rằng những bình luận mang tính công kích có thể gây ảnh hưởng tiêu cực về mặt tinh thần.

Nhóm nhạc từng gây tranh cãi vì vũ đạo kéo áo, nét mặt gợi cảm.

Ra mắt năm 2023 với đội hình gồm Julie, Natty, Belle và Haneul, Kiss of Life nhanh chóng định hình phong cách trưởng thành, nhấn mạnh yếu tố trình diễn. Sau ca khúc debut Shhh, nhóm dần được chú ý qua các sản phẩm như Bad News, Sticky và Igloo.

Tuy nhiên, định hướng này cũng nhiều lần gây tranh cãi. Trong quá trình quảng bá Sticky, nhóm từng bị chỉ trích vì vũ đạo và góc máy nhấn mạnh yếu tố gợi cảm. Đến mini album 224, ca khúc Lips Hips Kiss tiếp tục gây phản ứng khi xuất hiện các động tác bị cho là nhạy cảm, như chi tiết kéo dây áo kết hợp biểu cảm sân khấu.

Ngoài vấn đề vũ đạo, nhóm cũng từng vướng lùm xùm liên quan đến hình ảnh và phát ngôn trong một buổi livestream cá nhân, buộc công ty quản lý S2 Entertainment phải gỡ bỏ nội dung và đưa ra lời xin lỗi.

Việc liên tục trở thành tâm điểm tranh luận khiến hoạt động của nhóm bị đánh giá thiếu ổn định, dù các sản phẩm âm nhạc vẫn duy trì được sự quan tâm nhất định.