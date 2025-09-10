Ivanka Trump diện bikini nhỏ xíu tắm nắng cùng Gisele Bundchen

Ivanka hào hứng trò chuyện với Gisele và bạn trai của siêu mẫu. Ảnh: Backgrid

Cuối tuần qua, Ivanka Trump và siêu mẫu Gisele Bundchen cùng nhau tận hưởng nắng vàng biển xanh trên một chiếc du thuyền sang trọng ở Miami. Cả hai gây chú ý khi diện đồ đồng điệu, thu hút mọi ánh nhìn. Ái nữ nhà Trump chọn bikini đen đơn giản nhưng tôn trọn vòng một đầy đặn, kết hợp khăn quấn ngang eo và kính râm. Cô buộc tóc gọn gàng kiểu đuôi ngựa, khỏe khoắn. Trong khi đó, Gisele, 45 tuổi, cũng khoe dáng thon trong bikini đen, phối cùng chân váy quấn, tóc búi cao và kính mắt thời trang.

Trong loạt ảnh do Page Six đăng tải, Ivanka rạng rỡ ngồi cạnh Gisele và bạn trai của siêu mẫu - HLV jiu-jitsu Joaquim Valente. Bộ ba liên tục trò chuyện sôi nổi, có lúc Ivanka hứng khởi giơ tay cao khi đang nói chuyện.

Vóc dáng săn chắc ở tuổi 43 của Ivanka Trump. Ảnh: Backgrid

Sau đó, cả hai tiếp tục nằm phơi nắng cùng con gái 12 tuổi của Gisele, bé Vivian, và một bé gái nữa. Tuy nhiên, cậu con trai Benjamin, 15 tuổi, cùng em bé sơ sinh của Gisele và Joaquim vắng mặt. Chồng Ivanka - Jared Kushner - cũng không tham gia chuyến đi biển này vì bận dự khán giải US Open tại New York.

Mối quan hệ thân thiết của Ivanka với Gisele và Joaquim không còn xa lạ. Trước đó, vào tháng 3, Ivanka từng đăng video tập jiu-jitsu cùng HLV Joaquim Valente. Trong video, cô mặc võ phục trắng, đai xanh, hào hứng thử sức trên sàn đấu và cúi chào bộ đôi anh em Valente sau khi hoàn thành bài tập.

Nhóm của Ivanka tắm nắng trên mũi du thuyền. Ảnh: Backgrid

Về phần Gisele, siêu mẫu Brazil bắt đầu gắn bó với Joaquim từ năm 2020 qua bộ môn jiu-jitsu. Đến cuối năm 2022, cả hai vướng tin đồn hẹn hò sau khi Gisele ly hôn Tom Brady.