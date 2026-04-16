Thủ tướng Anh không nhượng bộ dù ông Trump dọa thay đổi thỏa thuận thương mại

Theo tờ Guardian, Tổng thống Trump ngày 15/4 đã mô tả quan hệ giữa Mỹ và Anh đang ở tình trạng "đáng buồn", đồng thời chỉ trích London vì không hỗ trợ Washington trong cuộc xung đột với Iran.

"Quan hệ giữa Mỹ và Anh từng rất tốt, nhưng giờ thì thật đáng buồn. Chúng tôi đã trao cho họ một thỏa thuận thương mại tốt, hơn mức cần thiết rất nhiều, nhưng mọi thứ luôn có thể thay đổi. Anh đã không có mặt khi chúng tôi cần họ, từ trước đến giờ vẫn vậy", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng nhận định Washington có thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài với Tehran trước khi Vua Anh Charles tới thăm Mỹ vào cuối tháng 4, đồng thời tiếp tục chỉ trích một số chính sách của London.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: NYT

"Iran đang kiệt sức, việc đạt được một thỏa thuận trước khi kết thúc tháng 4 là hoàn toàn có thể. Về mặt cá nhân, tôi thích Thủ tướng Keir Starmer, nhưng tôi cho rằng ông ấy đã sai lầm về chính sách năng lượng và nhập cư, chúng đang phá hủy nước Anh", ông Trump nói.

Ngay sau tuyên bố của lãnh đạo Nhà Trắng, Thủ tướng Starmer đã khẳng định Anh sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ và sẽ không bị cuốn vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Cuộc xung đột Iran không phải vấn đề của nước Anh. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm và cũng không nhượng bộ. Việc can thiệp vào vấn đề Trung Đông không phục vụ lợi ích quốc gia của chúng tôi. Tôi cũng cho rằng quan hệ lâu dài giữa Anh và Mỹ quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào, bất kể họ đang nắm giữ chức vụ nào", ông Starmer nhấn mạnh.

Hồi tháng 3, ông Starmer đã thông báo về việc London đồng ý cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để thực hiện những cuộc tấn công vì mục đích tự vệ, sau khi các cơ sở này không được sử dụng trong cuộc tấn công phủ đầu Iran. Ngoài ra, Anh cũng sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc không kích lãnh thổ Iran.