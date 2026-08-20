Yêu quái xinh đẹp của "Tây Du Ký" vẫn gây sốt sau gần 40 năm

Nhân dịp tròn 40 năm “Tây Du Ký 1986” lên sóng, nhiều nhân vật quen thuộc của bộ phim tiếp tục trở thành chủ đề được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong số những gương mặt gắn với tác phẩm kinh điển này, Lý Linh Ngọc nhận được sự chú ý đáng kể khi hình tượng Ngọc Thố Tinh xuất hiện dày đặc trong các video tái hiện, hóa trang, bắt chước biểu cảm.

Nhiều người dùng mạng xã hội dựng lại những phân cảnh nổi tiếng của Ngọc Thố Tinh, từ trang phục, ánh mắt tới các động tác đặc trưng từng xuất hiện trên màn ảnh. Sức lan tỏa của nhân vật khiến chính Lý Linh Ngọc bất ngờ, bởi gần 4 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày bộ phim lần đầu được phát sóng.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động khi nhận ra nhân vật vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ người xem. Với Lý Linh Ngọc, việc một vai diễn còn được nhắc tới sau hàng chục năm là món quà quý giá đối với người làm nghề.

Ngọc Thố Tinh là một trong những vai phản diện nổi bật của “Tây Du Ký 1986”. Nhân vật gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp, phong thái linh hoạt, nét quyến rũ khác biệt so với nhiều yêu quái khác trong phim. Cách thể hiện của Lý Linh Ngọc khiến nhân vật vừa tinh nghịch, vừa mềm mại, để lại dấu ấn riêng trong một tác phẩm sở hữu nhiều nhân vật kinh điển.

Lý Linh Ngọc nhận được sự chú ý đáng kể khi hình tượng Ngọc Thố Tinh xuất hiện dày đặc trong các video tái hiện, hóa trang, bắt chước biểu cảm. IG.

Sức hút của vai diễn còn được hỗ trợ bởi khả năng ca hát của Lý Linh Ngọc. Ca khúc “Thiếu Nữ Thiên Trúc” do bà thể hiện trong phim trở thành giai điệu quen thuộc với những khán giả yêu thích “Tây Du Ký 1986”. Sau nhiều năm, bài hát vẫn thường xuyên được nhắc lại cùng hình tượng Ngọc Thố Tinh, tạo nên mối liên hệ khó tách rời giữa nhân vật, giọng hát, ký ức màn ảnh.

Bản thân “Tây Du Ký 1986” cũng có sức sống đặc biệt. Dù ra mắt từ năm 1986, bộ phim nhiều lần được phát lại, tiếp tục tiếp cận các thế hệ khán giả mới tại nhiều quốc gia châu Á. Việc tác phẩm duy trì độ phổ biến suốt nhiều thập kỷ giúp các vai diễn không chỉ nằm trong ký ức người xem cũ mà còn được giới trẻ khám phá qua truyền hình, mạng xã hội, nền tảng video.

Lý Linh Ngọc sinh năm 1963 tại Thượng Hải, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bà từng theo học tại Đoàn Việt kịch Bắc Kinh trước khi gia nhập Đoàn Ca múa Phương Đông. Quãng thời gian này tạo nền tảng để bà phát triển song song khả năng biểu diễn, ca hát, diễn xuất trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua màn ảnh nhỏ.

Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 63

Nếu hành trình nghệ thuật của Lý Linh Ngọc khá thuận lợi, đời tư của bà lại trải qua nhiều thay đổi. Năm 21 tuổi, nữ nghệ sĩ kết hôn với một đồng nghiệp trong đoàn nghệ thuật sau thời gian tìm hiểu ngắn. Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài khoảng 6 năm rồi khép lại.

Sau giai đoạn tập trung cho sự nghiệp, Lý Linh Ngọc gặp doanh nhân người Canada Jerry Morgan. Hai người tổ chức đám cưới năm 1997, sau đó có chung một con trai. Cuộc sống gia đình khiến nữ nghệ sĩ từng thay đổi nơi ở, lựa chọn cách sắp xếp công việc phù hợp hơn với vai trò làm mẹ.

Có thời gian Lý Linh Ngọc chuyển sang Canada sinh sống. Tuy nhiên, khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con khiến bà quyết định đưa con trai trở về Bắc Kinh. Việc hai vợ chồng không thường xuyên sống cùng một nơi sau đó làm xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng hôn nhân.

Một số thông tin từng cho rằng Lý Linh Ngọc đã ly hôn hoặc sống như mẹ đơn thân. Trước những lời bàn tán kéo dài, nữ nghệ sĩ nhiều lần khẳng định mối quan hệ với chồng vẫn ổn định. Theo bà, gia đình chỉ lựa chọn cách sống phù hợp với hoàn cảnh công việc, nhu cầu của mỗi người thay vì nhất thiết thường xuyên ở chung một mái nhà.

Ở tuổi 63, Lý Linh Ngọc không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí. Bà thỉnh thoảng tham gia chương trình truyền hình, giao lưu cùng người hâm mộ, chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hình ảnh hiện tại của bà mang nhiều nét bình thản hơn so với thời kỳ liên tục đứng trên sân khấu, xuất hiện trước ống kính.

Dù vậy, mỗi khi “Tây Du Ký 1986” được nhắc lại, cái tên Lý Linh Ngọc vẫn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Ngọc Thố Tinh. Điều này cho thấy sức mạnh của một vai diễn có thể vượt xa thời lượng trên màn ảnh, trở thành phần ký ức chung của nhiều thế hệ.

Sau gần 40 năm, cách xem phim đã thay đổi nhưng sự yêu thích dành cho nhân vật vẫn còn nguyên. Với Lý Linh Ngọc, Ngọc Thố Tinh không chỉ đưa bà tới gần công chúng mà còn giúp tên tuổi bà tiếp tục được nhớ đến ở tuổi 63 trong ký ức của nhiều thế hệ.

Theo: t/h