Trấn Thành lên tiếng khi bị soi xấu tính và bắt nạt Liên Bỉnh Phát

Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P và Anh Tú Atus là những thành viên của Running Man Việt. Trong chương trình, các nghệ sĩ xây dựng hình ảnh “gia tộc R”, thường xuyên trêu chọc, đối đáp và tạo tình huống hài hước với nhau. Trấn Thành được gọi là “Hai Thành”, trong khi Liên Bỉnh Phát được gọi là “Năm Phát”.

Tranh luận xuất hiện sau một tình huống trong tập 4. Khi Liên Bỉnh Phát hào hứng vì liên tục chiến thắng và thể hiện sự tự tin trước Trấn Thành, nam MC đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục trêu đàn em.

Trấn Thành nói: “Nhà quê thấy sợ, Sam thấy mắc cỡ giúp đồng đội không. Nhà quê quá, lâu lâu thắng có chút xíu mà mừng quýnh lên”.

Trấn Thành phản hồi tranh cãi về cách trêu Liên Bỉnh Phát ở Running Man Việt, khẳng định sẵn sàng xin lỗi công khai nếu đàn em tổn thương.

Một số khán giả cho rằng Liên Bỉnh Phát có biểu cảm ngượng ngùng sau câu nói này. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện ý kiến nhận xét Trấn Thành đùa quá đà, có thái độ “dìm” đàn em. Trước những tranh luận, nam MC quyết định lên tiếng để giải thích.

Mở đầu bài viết, Trấn Thành cho biết thông thường anh có thể bỏ qua những ý kiến trên mạng xã hội nhưng lần này muốn phản hồi vì Running Man là chương trình anh yêu thích.

Nam MC đặt câu hỏi: “Tại sao tui phải xấu tính với Phát? Ăn hiếp ư? Bắt nạt ư? Ủa? Tui bắt nạt tất cả mọi người trong show mà???? Sao không nói? Mà chỉ nói Năm Phát? Vai tui vai ác xưa giờ mà!”.

Theo Trấn Thành, việc anh trêu chọc Liên Bỉnh Phát không phải tình huống riêng biệt. Trong chương trình, anh cũng thường xuyên “dập”, gây khó dễ hoặc trêu các thành viên khác nhằm tạo mảng miếng.

Anh tiếp tục: “Sao trước giờ tui vẫn chửi nó ra rả ‘mày điên hả Phát’, ‘mày điếc hả Phát’ thì không sao? Tập này dập nó lại bị cho là ăn hiếp?”.

Trấn Thành cũng nhắc đến Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus để cho rằng cách tương tác này được anh sử dụng với nhiều thành viên trong chương trình chứ không chỉ riêng Liên Bỉnh Phát.

Đáng chú ý, nam MC khẳng định sẵn sàng công khai xin lỗi nếu chính Liên Bỉnh Phát cho biết những câu đùa khiến mình khó chịu.

“Nếu Năm Phát có xác nhận bạn thật sự bị quê hay tổn thương vì những đùa giỡn đó, Trấn Thành sẵn sàng làm ngay một video clip xin lỗi bạn trước khán giả! Mình nói thật lòng!”, anh viết.

Trấn Thành cho rằng giữa các thành viên có sự thân thiết nên những màn trêu chọc được đẩy xa hơn bình thường. Anh nói: “Coi nhau như gia đình vậy không lẽ tui anh nó tui không được quyền giỡn như vậy???? Các bạn có bạn thân hông? Ở ngoài đời các bạn giỡn chắc còn nói nặng hơn tui nữa? Sao không đơn giản nghĩ đây chỉ là mảng miếng, là đùa giỡn, căng thẳng quá chi vậy???”.

Nam MC cũng lý giải đây là một phần cách anh tạo vai trò, câu chuyện trong chương trình thực tế. Anh lấy ví dụ về nhân vật phản diện trong phim, truyện để cho rằng một chương trình giải trí cũng cần những nhân vật có cách thể hiện khác nhau nhằm tạo tình huống.

Trấn Thành đồng thời khẳng định anh yêu quý các thành viên của “gia đình R”. Theo nam MC, chính sự yêu thích Running Man khiến anh tiếp tục tham gia dù việc ghi hình đòi hỏi nhiều sức lực.

“Tui khẳng định lần nữa: tui rất thích chương trình này! Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết!”, Trấn Thành chia sẻ.

Anh cho biết đây là nơi mình có thể vui đùa, thoải mái và mong khán giả không đẩy sự việc thành cuộc đối đầu giữa những nhóm người hâm mộ.

“Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó không có vấn đề gì đừng giận dùm nó!”, nam MC viết.

Cuối bài, Trấn Thành tiếp tục giữ giọng điệu hài hước và nhắn khán giả xem chương trình với tâm thế thư giãn. Anh cũng nói nếu những màn trêu chọc liên tục bị diễn giải theo hướng tiêu cực, bản thân có thể sẽ e dè hơn khi tương tác với các thành viên trong những lần sau.