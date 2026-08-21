Dakota Johnson chia tay bạn trai kém 7 tuổi

Theo nhiều nguồn tin của People và TMZ, Dakota Johnson và ca sĩ Role Model "đã kết thúc mối quan hệ được một thời gian". Đại diện của cả hai hiện chưa lên tiếng về thông tin chia tay.

Role Model và Dakota Johnson. Ảnh: FilmMagic

Dakota Johnson, 36 tuổi, và Role Model, 29 tuổi, lần đầu được trông thấy bên nhau vào tháng 12/2025 khi dùng bữa tại một nhà hàng ở Los Angeles. Một tháng sau, họ tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò và nắm tay tình tứ trên phố.

Thời điểm đó, một nguồn tin cho biết Johnson "thực sự thích" nam ca sĩ nhưng vẫn muốn tiến triển chậm rãi sau mối quan hệ lâu năm trước đó. Nữ diễn viên từng hẹn hò thủ lĩnh Coldplay Chris Martin từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2025.

Johnson và Role Model không công khai chia sẻ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với People hồi tháng 4 rằng cả hai rất đồng điệu và mối quan hệ giữa họ diễn ra tự nhiên. Mẹ của Dakota là minh tinh Melanie Griffith cũng lên tiếng xác nhận con gái đang hẹn hò hồi tháng 4. Trong video được trang Deuxmoi đăng tải, bà mô tả mối quan hệ này là "tuyệt vời", đồng thời khẳng định: "Tất nhiên là tôi ủng hộ rồi".

Dakota Johnson và Role Model trên đường phố New York hồi tháng 4. Ảnh: Backgrid

Cặp sao thậm chí còn hợp tác trong một ca khúc thuộc album mới nhất của Role Model, Chuck Timely & the Hourglass. Johnson góp giọng trong một đoạn đọc thoại của bài Love I You sau khi bất ngờ ghé phòng thu lúc bạn trai đang thu âm. Nữ diễn viên có màn đối đáp đầy tán tỉnh với Role Model ở đoạn chuyển tiếp.

Trước khi hẹn hò Johnson, Role Model từng có mối quan hệ với influencer Emma Chamberlain từ năm 2020 đến 2023. Trong khi đó, Dakota Johnson trải qua một số cuộc tình với ca sĩ Noah Gersh, diễn viên Jordan Masterson, người mẫu Matthew Hitt và Chris Martin.

Hiện Dakota Johnson bận rộn tham gia sản xuất và đóng chính bộ phim Three Incestuous Sisters. Cô cũng sắp bước vào chiến dịch quảng bá phim Verity, đóng cùng Anne Hathaway và Josh Hartnett, dự kiến ra mắt ngày 2/10.