Những bóng hồng trong tình trường C. Ronaldo

Jordana Jardel được xem là mối tình đầu nổi tiếng của C. Ronaldo. Cô là em gái của cựu tiền đạo người Brazil Mário Jardel. Hai người hẹn hò từ năm 2003 đến 2004 khi Ronaldo còn thi đấu cho Sporting Lisbon và đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Chuyện tình tan vỡ không lâu sau khi anh chuyển đến Manchester United.

Sau đó, chân sút người Bồ Đào Nha hẹn hò Merche Romero, MC truyền hình kiêm người mẫu đồng hương hơn anh 9 tuổi. Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng một năm, từ 2005 đến 2006, và trở thành chủ đề được báo chí Bồ Đào Nha đặc biệt quan tâm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và trong những kỳ nghỉ. Sau khi chia tay, C. Ronaldo từng cho biết mối quan hệ trở nên khó duy trì vì áp lực từ sự chú ý của truyền thông.

Người mẫu và ngôi sao truyền hình Anh Gemma Atkinson hẹn hò Ronaldo trong khoảng bốn tháng vào năm 2007. Gemma từng kể Ronaldo gây ấn tượng với cô bằng sự hài hước và những buổi hẹn giản dị thay vì các màn phô trương xa hoa. "Anh ấy đến nhà tôi, uống trà và xem phim Only Fools and Horses. Thật sự là vậy", người đẹp kể trên chương trình phát thanh Key 103. Hiện tại, Gemma đính hôn với vũ công chuyên nghiệp Gorka Marquez của chương trình Strictly Come Dancing.

Cùng năm đó, Ronaldo và minh tinh Bollywood Bipasha Basu bị bắt gặp thân mật tại một sự kiện ở Lisbon. Những bức ảnh của hai người làm dấy lên tin đồn hẹn hò, tuy nhiên Bipasha sau đó phủ nhận và khẳng định họ chỉ gặp nhau trong khuôn khổ sự kiện.

Năm 2008, Ronaldo có mối quan hệ với người mẫu Tây Ban Nha Nereida Gallardo. Cặp sao thường xuyên xuất hiện trong các kỳ nghỉ sang trọng trước khi chia tay chỉ sau 7 tháng. 10 năm sau, Nereida Gallardo lên tiếng bảo vệ Ronaldo khi anh bị cáo buộc hiếp dâm cô gái tên là Kathryn Mayorga năm 2009. "Anh ấy là một người lịch sự, ấm áp và yêu thương. Anh ấy luôn đối xử với tôi như một quý ông", người đẹp nói.

Năm 2009, Ronaldo vướng tin hẹn hò với ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton. Thời điểm đó, Ronaldo vừa ký hợp đồng chuyển từ Manchester United sang Real Madrid, còn Paris mới chia tay bạn trai Doug Reinhardt. Hai người nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau tại các hộp đêm và nhà hàng ở Los Angeles, làm dấy lên tin đồn tình cảm. Mối quan hệ được cho là chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và ở giai đoạn tìm hiểu.

Năm 2010, siêu sao bóng đá bắt đầu hẹn hò người mẫu Irina Shayk. Mỹ nhân người Nga quen Ronaldo trong một chiến dịch quảng cáo của Armani. Hai người bên nhau gần 5 năm, thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện. Cặp "trai tài, gái sắc" từng được cho là đã đính hôn trước khi chia tay đầu năm 2015. Đây là mối tình nổi bật và kéo dài nhất của Ronaldo trước khi anh gặp Georgina.

Năm 2013, Andressa Urach - người mẫu Brazil, hoa hậu cuộc thi Miss Bumbum (cô gái có vòng ba đẹp nhất) - từng gây sốc khi tiết lộ trên The Sun rằng cô và C. Ronaldo đã qua đêm với nhau tại khách sạn ở Madrid. Tuy nhiên, danh thủ đã phủ nhận thông tin này. Sau khi nổi tiếng vì scandal với siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, năm 2015, Andressa lại tỏ ra hối hận vì những phát ngôn trong quá khứ. "Tôi muốn công khai gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự tha thứ từ Cristiano Ronaldo và bạn gái của anh ấy khi đó Irina Shayk. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi", chân dài Brazil nói.

Sau khi Ronaldo chia tay Irina Shayk, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin anh hẹn hò Desirée Cordero, Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2014. Mối quan hệ được cho là chỉ kéo dài vài tuần và kết thúc trước khi Ronaldo gặp Georgina Rodríguez. Ngoài Ronaldo, người mẫu 32 tuổi còn hẹn hò nhiều sao nam khác như cầu thủ Álvaro Ruiz (con trai huyền thoại bóng đá Fernando Hierro), cầu thủ Joaquín Correa, diễn viên Mario Casas.

Cristiano Ronaldo gặp Georgina Rodríguez vào giữa năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và được công khai vào đầu năm 2017. Tháng 11 cùng năm, cặp sao chào đón con chung đầu tiên, bé gái Alana Martina.

Georgina là người phụ nữ gắn bó lâu dài nhất với Ronaldo và được xem là hậu phương vững chắc của anh trong sự nghiệp. Hai người cùng xây dựng một gia đình đông con, đồng hành qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tháng 8/2025, Ronaldo cầu hôn Georgina bằng chiếc nhẫn kim cương được truyền thông quốc tế ước tính trị giá hàng triệu USD. Tròn một năm sau, ngày 11/8/2026, họ chính thức kết hôn trong một buổi lễ dân sự riêng tư tại Bồ Đào Nha với sự tham dự của năm người con.