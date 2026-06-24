Timothée Chalamet quấn quýt bên bạn gái tỷ phú

Mối quan hệ tình cảm của nữ doanh nhân nổi tiếng cùng nam diễn viên phim "Marty Supreme" ngày càng khăng khít sau hơn một năm gắn bó. Dù bắt đầu hẹn hò vào năm 2023 với sự kín đáo tuyệt đối, hiện tại hai người đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Dịp cuối tuần qua, trang Page Six tiết lộ đôi uyên ương đã tận hưởng một không gian riêng tư tại Hamptons. Lịch trình của họ bắt đầu bằng bữa tối sang trọng ở nhà hàng nổi tiếng Sant Ambroeus East Hampton. Ngay sau đó, cả hai di chuyển qua Tutto Cafe nhằm thưởng thức các món ăn mang phong cách Italy như bánh mì sandwich, tráng miệng ngọt ngào cùng cà phê. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân trẻ cũng khéo léo khoe khoảnh khắc dùng bữa với hình ảnh ba vị kem hấp dẫn kèm dòng chú thích ngắn gọn là “June”.

Cặp đôi thoải mái đi dạo trên phố. Page Six.

Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm ẩm thực, cặp sao còn dành thời gian đi dạo mua sắm tại một cửa hàng thời trang thuộc khu vực Sag Harbor. Một nguồn tin chứng kiến quá trình này chia sẻ rằng Jenner đã gọi điện thoại trực tiếp cho con gái cưng Stormi nhằm xin ý kiến về một món đồ định mua tặng cô bé. Sự xuất hiện của hai ngôi sao hạng A nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội TikTok đã ghi lại trọn vẹn phong cách năng động của cặp đôi. Trong lúc dạo bước trên phố, cô nàng diện áo ba lỗ trắng phối quần dài đơn giản. Đi ngay sát bên cạnh, nam tài tử chọn cho mình chiếc áo polo tay dài kẻ sọc kết hợp cùng quần jeans, đầu đội thêm chiếc mũ lưỡi trai của đội bóng chày New York Yankees.

Ngoài những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn, hai ngôi sao còn chia sẻ một sở thích lớn lao dành cho bóng rổ. Trước khi nam diễn viên tham gia lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của câu lạc bộ New York Knicks, cả hai đã cùng nhau đạp xe dạo quanh đường phố Manhattan. Tuy không góp mặt trực tiếp trong sự kiện ăn mừng, Jenner vẫn luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên tháp tùng bạn trai đi xem đội bóng yêu thích thi đấu trong suốt giai đoạn play-off cũng như chung kết NBA. Khán giả từng nhiều lần bắt gặp họ trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trên khu vực khán đài. Điển hình như trong trận đấu thứ tư chạm trán đối thủ San Antonio Spurs, đôi uyên ương đã cố tình chọn trang phục vô cùng đồng điệu.

Về phần Timothée Chalamet, anh chàng không ngần ngại bộc lộ sự phấn khích tột độ khi hòa mình vào biển người hâm mộ New York Knicks. Diện bộ trang phục mang màu sắc đặc trưng của đội bóng, anh đi bộ rảo bước giữa đám đông cuồng nhiệt, liên tục đập tay giao lưu cùng các cổ động viên khác. Bầu không khí càng trở nên bùng nổ hơn khi nam diễn viên trèo hẳn lên một chiếc xe buýt thuộc đoàn diễu hành. Anh sử dụng micro dõng dạc phát biểu, tiếp lửa cho hàng nghìn người hâm mộ đang không ngừng hò reo chiến thắng. Việc thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện thảm đỏ hay hòa mình vào các hoạt động đời thường cho thấy tình cảm của hai người đang ở giai đoạn vô cùng thăng hoa.

Theo: Page Six