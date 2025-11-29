Có một chòm sao gây xúc động

Sau 10 ngày ra mắt, Có một chòm sao đã đạt 170.000 lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Có những giọt nước mắt đã rơi khi xem chân dung đời thường của Cô Đẩu gây sốt trong mỗi mùa Táo Quân.

Cuốn hút nhờ… không hoàn hảo

Phim mở đầu bằng những hình ảnh sinh động của NSND Công Lý trong nghệ thuật. Anh hóa thân trong nhiều dạng vai nhưng vai diễn dễ thương, dễ nhớ nhất của anh trong lòng khán giả Việt chính là vai Cô Đẩu trong “đặc sản” đêm giao thừa, Táo Quân. Phim tài liệu Có một chòm sao không đi sâu vào sự nghiệp của Công Lý mà đi vào đời riêng của anh, về mối quan hệ của anh với cô con gái, đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh.

NSND Công Lý trong vai Cô Đẩu của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân

Một người đàn ông từng trải trong tình yêu và hôn nhân như Công Lý, chưa cần con gái anh hé lộ, khán giả đã hình dung được phần nào sự phức tạp trong mối quan hệ cha - con. Cái hay của Nguyễn Công Thục Anh là không “thêm mắm, dặm muối” cho mối quan hệ. Cô đóng vai một “thư ký trung thành” nhưng tinh tế và giàu rung cảm khi kể chuyện về cha mình. Vì thế hình ảnh của NSND Công Lý hiện ra gần gũi, thân quen.

Con gái kể chuyện về người cha nổi tiếng, vốn không mới ở ta. Năm 2006, nghệ sĩ Lê Vân ra mắt cuốn tự truyện Lê Vân, yêu và sống, trong đó hé lộ những tình tiết chấn động liên quan đến bố chị, NSND Trần Tiến. Chính cha đẻ của Lê Vân cũng sốc và chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu! Chỉ là dọa thôi! Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế!”. Trái ngược với tự truyện của nữ nghệ sĩ đã “ở ẩn”, phim tài liệu ngắn của con gái NSND Công Lý lại gây xúc động khi cô “họa” chân dung đời thường của bố, trong vai trò một người cha. Thành công của Nguyễn Công Thục Anh là kinh nghiệm cho những người đang chuẩn bị làm phim tài liệu, viết tự truyện liên quan đến người nổi tiếng. Vẻ đẹp của tác phẩm không phải ở sự thật được phơi bày mà nằm ở tính nhân văn, sự bao dung, độ lượng ẩn trong câu chữ và hình ảnh.

Bất cứ ai đã từng nếm trải vị đắng của hôn nhân thất bại, vị đắng khi cha mẹ chia tay, đều tìm thấy mình trong Có một chòm sao. Sở dĩ phim chạm tim khán giả, khiến nhiều người xem rơi nước mắt, bởi phim không chủ trương dựng chân dung “ngôi sao”, mà dựng chân dung của những ông bố, bà mẹ bình thường trong cơn bão đời.

Khán giả không cười chê Công Lý mà chỉ mỉm cười thấu cảm khi cô con gái anh “vẽ” người cha nổi tiếng không hoàn hảo: “Khi bố yêu ai thì yêu hết mình, ngôn ngữ tình yêu của bố rất khác, bố không nói những lời tình cảm sến súa hay tặng quà đắt tiền mà dẫn người yêu đi khắp nơi, hồi xưa là với mẹ, sau này với các mối tình khác cũng vậy, ngay cả với tôi cũng thế. Nên tôi lớn lên trong quán nhậu, làm bài tập ở quán nhậu…”.

Đạo diễn tiếp tục “vén màn”: “Bố có nhiều bạn bè và hay tụ tập, có khi quên đón con đi học về vì những cuộc tụ tập kéo dài nhưng sau những cuộc nhậu nhẹt, sau những cuộc say lướt khướt mới nhớ đến tôi…”.

Như nhiều người đàn ông đi qua đổ vỡ hôn nhân, Công Lý cũng mắc “bệnh lơ đãng” với “tác phẩm” trong cuộc hôn nhân cũ. “Bố chỉ thỉnh thoảng đón tôi đi chơi, hoặc cuối tuần tôi đến thăm bà nội mới gặp bố, nên ký ức về bố trong tôi không quá rõ nét”, đạo diễn kể. Cô nhớ lại, khi còn học trường mầm non, cô giáo và bạn bè hỏi: Bố làm gì? Cô trả lời: Bố đi tù. Chỉ bởi vài lần xem ti vi cô thấy bố mình mặc áo tù nhân. Mẹ của cô kể rằng, cô đã từng khóc rất to vì cứ tưởng bố đi tù thật.

Hình ảnh trong phim Có một chòm sao

Ký ức về người cha nổi tiếng trong trí nhớ con gái không quá rõ nét. Tương tự, người cha nổi tiếng cũng chưa dành cho con gái đủ thời gian cần thiết để biết cô khao khát gì, cô muốn trở thành một người như thế nào? NSND Công Lý tưởng con gái muốn trở thành họa sĩ.

Nào ngờ, con gái chỉ muốn trở thành “người giống như bố”. Cô muốn được trải qua những gì bố cô đã từng trải qua, muốn biết cảm giác thăng hoa khi đứng dưới ánh đèn sân khấu ra sao để đến nỗi người bố đôi lúc đã quên cả gia đình?

Nguyễn Công Thục Anh không ngại ngần thú nhận ngay từ đầu phim, rằng đã có lúc cô ghét bố, bởi “bố đã bỏ rơi mẹ con tôi”, bố có những “mối bận tâm khác, có một tình yêu nào đó không phải là tôi”.

Bố mẹ cô li dị khi cô mới 1 tuổi, cô chủ yếu sống với mẹ. Như bao đứa trẻ cùng hoàn cảnh, cô có cảm giác tủi thân và bị bỏ rơi. Những chia sẻ chân thành của Nguyễn Công Thục Anh không làm xấu hình ảnh của cha cô hay chính cô, chỉ càng khiến người ta tin vào điều cô kể và bị cuốn vào phim.

Dòng chảy nhân văn xuyên suốt

Có một chòm sao gây xúc động ở tính nhân văn. Với thời lượng ngắn ngủi, 17 phút, phim hóa giải ghét thành yêu, thành thương vô bờ. Nếu không có bộ phim tài liệu ngắn này, làm sao khán giả biết được sau ánh hào quang sân khấu là một Cô Đẩu đơn côi?

Nguyễn Công Thục Anh hé lộ, có thời điểm, NSND Công Lý sống một mình trong căn nhà ở Nguyễn Biểu (Hà Nội). Sau những đêm diễn cháy hết mình, những cuộc vui bên bạn bè, anh trở về lặng lẽ, một mình một bóng trong ngôi nhà nhỏ.

Công Lý không muốn con theo nghiệp của mình, bởi thương con sẽ phải vất vả như mình, như đồng nghiệp của mình. Khi Nguyễn Công Thục Anh thông báo thi đạo diễn điện ảnh, người bố nổi tiếng tỏ ra không hài lòng nhưng không phản đối, chỉ nhắc: Vất vả đấy nhé! Anh vẫn đưa con gái đi thi, trên đường đi anh cho con nghe một đoạn nhạc rồi hỏi: “Có biết đây là loại hình gì không?”. Con gái lắc đầu. Anh nói ngay: “Không biết thì làm đạo diễn kiểu gì?”. Với nghề nghiệp, anh khắt khe với chính mình và người thân. Anh nói với con gái rằng, muốn làm đạo diễn phải có kiến thức sâu rộng.

Đời nghệ sĩ không chỉ có ánh hào quang mà đằng sau nó là những nốt trầm đắng đót. Khi Công Lý được phong tặng danh hiệu NSND, được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, khán giả mừng cho anh và nghĩ rằng, đó là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Nhưng thời điểm ấy Công Lý vắng vai diễn trên cả sân khấu và phim ảnh. Với nghệ sĩ đích thực hóa thân vào những mảnh đời là hơi thở, là sức sống, chứ không phải danh hiệu hay chức vị.

Một ngày nọ, anh nhận được dự án mới, niềm vui lại bung nở. Anh đi tắm để chuẩn bị ngồi đọc kịch bản, nào ngờ nam nghệ sĩ say nghề không còn cơ hội để thực hiện dự án nghệ thuật ấy. Anh nhập viện trong khi bão dịch bùng nổ, mùa cách li đến. Người tạo tiếng cười trên sân khấu lại hay phải khóc phía sau cánh gà cũng đúng với trường hợp của NSND Công Lý.

Chỉ khi tai ương ập xuống, người con gái từng ghét bố mới nhận ra cô yêu bố chừng nào, cô khao khát được nghe bố mắng, được ngồi trong quán nhậu với bố như những ngày thơ bé… Lúc này, phim quay lại trích đoạn vai diễn của NSND Công Lý với lời thoại thắt tim người xem: “Anh mệt mỏi quá rồi, có lẽ anh phải đầu hàng thôi”. Nhưng bên anh còn có người thân, còn có hàng triệu khán giả vẫn đang chờ đợi, anh không gục ngã mà sẽ bước tiếp theo cách của mình.

Có một chòm sao khép lại dư vị còn ngân. Một bức thư của khán giả gửi đạo diễn phim, trong đó có đoạn: “Anh đã xem, xem đi xem lại nhiều lần và lần nào cũng cảm xúc cũng vẹn nguyên trên những giọt nước mắt. Em làm phim về bố của riêng em nhưng lại chuyển tải thông điệp ý nghĩa đến quá nhiều người đã, đang và sắp làm bố của những người khác, đến những fan của chú Lý…”.