Con gái NSND Công Lý: 'Mẹ giúp tôi không hận bố sau khi hai người ly hôn'

Nguyễn Công Thục Anh sinh năm 2001, là con gái đầu lòng của NSND Công Lý và người vợ đầu tiên. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng giữ vai trò trợ lý sản xuất và thư ký trường quay tại VFC, cùng bố tham gia êkíp phim Hoa hồng trên ngực trái. Gần đây, cô được chú ý khi giới thiệu bộ phim tài liệu Có một chòm sao nói về bố. Dịp này, cô chia sẻ với Ngôi Sao về gia đình, công việc cũng như quan niệm tình yêu ở tuổi 24.

Thục Anh - con gái NSND Công Lý và người vợ đầu tiên - hiện theo đuổi công việc đạo diễn phim tài liệu.

- Chị cảm thấy thế nào trước sự đón nhận của công chúng với phim tài liệu 'Có một chòm sao' về bố mình?

- Tôi thấy thú vị khi nhiều người yêu thích bộ phim. Bên cạnh đó, nhiều người còn chia sẻ với tôi câu chuyện gia đình của riêng họ, đặc biệt là chuyện bố mẹ ly hôn hay người thân bị đột quỵ. Họ nói từ bộ phim của tôi, họ có cái nhìn khác và cảm thấy được an ủi. Tôi rất vui vì những chia sẻ như vậy.

- Từng ước mơ làm diễn viên nhưng bị bố phản đối, chị nghĩ gì về điều đó?

- Lúc bé, tôi từng mơ ước làm diễn viên giống bố để xem hào quang có sức mạnh như thế nào mà hấp dẫn bố đến vậy nhưng bố không tán thành. Khi bước vào nghề đạo diễn, tôi nhận ra mình hợp với công việc sau cánh gà và bố đã đúng đắn khi phản đối tôi theo nghiệp diễn viên. Tôi không có đủ sự tự tin và duyên dáng trước ống kính nên không phù hợp để theo đuổi nghề diễn nhưng mãi đến sau này mới nhận ra điều đó.

Bố từng không tán thành tôi học đạo diễn mà chỉ muốn tôi làm công việc bàn giấy cho nhàn hạ. Bố khuyên tôi làm biên kịch giống mẹ cho đỡ vất vả.

NSND Công Lý và vợ cũ đến mừng con gái ra mắt phim "Có một chòm sao".

- Bố mẹ tác động thế nào đến việc chị theo đuổi nghề đạo diễn?

- Trước ngày tôi thi đại học, bố mẹ có một buổi gặp để cùng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đưa ra định hướng cho công việc trong tương lai của tôi. Bố phản đối tôi theo nghề đạo diễn còn mẹ bảo cứ để con tự trải nghiệm rồi tự rút ra kinh nghiệm, cấm đoán cũng không để làm gì. Mẹ chính là người tác động để bố cho tôi làm điều mình thích.

Trước đó, mẹ cũng động viên tôi học đạo diễn vì: "Khi chưa biết chọn cái gì thì hãy chọn cái cao nhất để biết tất cả mọi thứ rồi sau đó tính tiếp. Nếu học đạo diễn thì sau này vẫn có thể làm biên tập hay biên kịch". Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi và cũng là người ủng hộ, động viên mọi quyết định của tôi trong việc chọn trường cũng như công việc sau này.

Với phim Có một chòm sao, mẹ ủng hộ từ khi tôi chia sẻ về ý tưởng làm phim về bố. Trong quá trình làm phim, mẹ cũng sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra nhiều gợi ý thú vị cho kịch bản. Sau khi xem, mẹ nói bất ngờ vì những chi tiết mẹ vô tình kể cũng được tôi đưa vào phim và dành lời khen cho phần biên kịch chứ không nhận xét nhiều về phần đạo diễn của tôi.

Bố xem phim hai lần nhưng không thể hiện gì đặc biệt, chỉ nói: "Bố không làm phim tài liệu bao giờ nên không biết nhận xét gì". Vì vậy, tôi cũng không cố gặng hỏi thêm về cảm xúc của bố về phim. Bố không can thiệp nhiều vào công việc của tôi, chỉ khi nào tôi khoe thì bố mới đón nhận hay hỏi han. Tôi cũng tự thân vận động là chính, chỉ khi nào cần đến sự xuất hiện của bố thì mới nhờ vả.

- NSND Công Lý thường được công chúng khen vì giữ được mối quan hệ văn minh với các vợ cũ để cùng nuôi dạy con cái. Khi lớn lên, chị nghĩ thế nào về điều đó?

- Nhiều bạn bè xung quanh tôi có bố mẹ ly hôn rồi không nhìn mặt nhau nhưng bố mẹ tôi vẫn có thể nói chuyện như bạn bè, thường xuyên trao đổi với nhau về con cái. Lúc nhỏ, mẹ không nói nhiều nhưng sau này mẹ tâm sự với tôi rằng mẹ lớn lên trong hoàn cảnh ông bà không ở với nhau và mẹ từng rất khó có thể gặp ông ngoại. Mẹ không muốn tôi cũng rơi vào tình huống như thế nên đã gạt hết quá khứ để chủ động hơn trong việc làm bạn với bố, ứng xử văn minh để cùng bố nuôi dưỡng con cái. Mẹ cũng luôn nhắc tôi phải dành sự tôn trọng, yêu thương cho những người vợ khác của bố. Đó là điều tôi vô cùng nể phục ở mẹ.

Ngày nhỏ, những người ngoài xã hội khiến tôi có góc nhìn không hay về bố, thậm chí ghét và hận bố nhưng khi phát hiện ra điều đó, mẹ khéo léo kể nhiều câu chuyện về bố để tôi hiểu ông hơn. Tôi hóa giải được những hiểu lầm, định kiến trong lòng và dần quý bố hơn cũng nhờ mẹ tác động kiểu "mưa dầm thấm lâu". Tôi rất biết ơn mẹ về điều đó.

- Chuyện hôn nhân của bố mẹ và những người xung quanh ảnh hưởng thế nào đến quan niệm về tình yêu của chị?

- Chứng kiến hôn nhân không trọn vẹn của những người xung quanh khiến tôi không kỳ vọng vào mối quan hệ gắn kết đến mức kết hôn hay có chồng. Tôi thậm chí còn được khuyên yêu thì cứ yêu chứ không cần cưới hay ràng buộc quá nhiều (cười). Thế nhưng, tôi chưa nghĩ nhiều đến thế đâu. Mối quan tâm lớn nhất của tôi bây giờ là công việc, gia đình, bạn bè chứ không phải chuyện yêu đương, tình cảm nam nữ.

NSND Công Lý bên hai con dịp Tết 2025.

- Từ ngày bố bị đột quỵ, chị giữ kết nối với bố thế nào?

- Bố con tôi bây giờ cũng như ngày xưa, thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Khi có thời gian, tôi sẽ qua chơi với bố nhưng những lúc ấy, hai bố con chỉ xem tivi cùng nhau chứ không nói chuyện nhiều. Đến khi hợp tác với nhau trong công việc, tôi mới cảm nhận được sự kết nối với bố rõ ràng hơn.

Ngày xưa tôi nghe người ta nói NSND Công Lý là tượng đài thì thấy cũng bình thường nhưng đến khi làm việc cùng nhau, tôi mới nhận ra những lời tung hô đó đều có cơ sở. Trong quá trình làm phim Có một chòm sao, tôi bắt được những khoảnh khắc mà trước đây chưa từng thấy. Với tư cách là một đạo diễn, nể phục thái độ làm việc và khả năng của bố. Dù ốm, bố vẫn tư duy rất chuyên nghiệp, trước mỗi cảnh quay đều hỏi rất kỹ về tâm lý và nói bố sẽ diễn thử hai màu khác nhau để con thích gì thì chọn. Đó là điều khiến tôi bất ngờ và chưa bao giờ thấy ở các bạn diễn viên trẻ.

Sau phim về bố, tôi sẽ làm phim về ông nội và bố cũng sẽ tham gia một số phân đoạn. Tôi muốn làm thêm nhiều phim về người thân xung quanh mình vì quan niệm mỗi người đều có một vẻ đẹp bình dị, một câu chuyện đáng để tôn vinh.