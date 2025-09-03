Nghệ sĩ Công Lý nhập viện mổ sỏi thận

Chia sẻ với Ngôi Sao, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết sức khỏe nghệ sĩ hiện ổn định nên bác sĩ chỉ định có thể mổ. Trước đó, đêm 23/8, Công Lý lên cơn đau bụng dữ dội và phải đi cấp cứu. Lúc đó, bà xã của anh đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Cô lập tức bay về Hà Nội để động viên và chăm sóc chồng, trước khi anh thực hiện phẫu thuật.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Hồi năm 2021, Công Lý cũng gặp biến cố về sức khỏe. Vợ chồng Công Lý làm đám cưới hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hẹn hò. Ít tháng sau, nghệ sĩ bị đột quỵ, có lúc "thập tử nhất sinh". Thời gian chồng bệnh, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Sau gần 5 năm đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà cho biết sức khỏe ông xã ổn định hơn. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn. Điều mong mỏi lớn nhất của Ngọc Hà là ông xã khỏe lại, có thể sống trọn với đam mê diễn xuất như trước đây.

Từ ngày Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà cũng nghỉ việc để chăm sóc anh. Áp lực kinh tế đè nặng, cô tìm kiếm những công việc không mất nhiều thời gian như chụp lookbook, quảng cáo trên trang cá nhân, dự sự kiện, quản lý truyền thông cho nghệ sĩ... để gia tăng thu nhập, có tiền chữa bệnh cho chồng. Cô nói luôn biết ơn những ân nhân đang dang tay giúp đỡ lúc vợ chồng mình lúc khó khăn.

Công Lý sinh năm 1973 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Ngoài vai Bắc Đẩu trong Táo Quân và hàng chục vở kịch, anh ghi dấu trên truyền hình với các phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chiều ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Hương vị tình thân... Sau đổ bệnh, anh trở lại trong một số phim như Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim, Gia đình mình vui bất thình lình...