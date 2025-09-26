Tài sản của Barron Trump tăng vọt ở tuổi 19, vượt cả mẹ và Ivanka

Barron Trump, 19 tuổi, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Khối tài sản khủng này chủ yếu nhờ vào sự nhạy bén của Barron với tiền số. Chính cậu là người đầu tiên giới thiệu cho ông Donald Trump về ví điện tử và các đợt bán token, mở đường cho những thương vụ crypto béo bở của gia đình. Khi ra mắt công ty tiền số World Liberty Financial vào năm ngoái, ông Trump từng thừa nhận: "Thằng bé có đến bốn cái ví, còn tôi thì hỏi lại: 'Ví là cái gì vậy?'".

Forbes tiết lộ Barron hiện nắm giữ lượng token bị khóa, chưa thể giao dịch ngay, nhưng ước tính có thể mang về tới 525 triệu USD khi được mở bán. Nếu con số này thành hiện thực, tài sản của Barron sẽ còn tăng gấp nhiều lần.

So với các anh chị, Barron đã vượt Ivanka Trump - người có khối tài sản khoảng 100 triệu USD - và cả mẹ - Melania, hiện có khoảng 20 triệu USD từ sách, diễn thuyết, phim tài liệu và đồng meme coin riêng. Dù vậy, cậu vẫn còn kém hai anh trai: Donald Trump Jr. (500 triệu USD) và Eric Trump (750 triệu USD).

Ông Trump bắt tay con trai út ở lễ nhậm chức hồi tháng Một. Ảnh: AFP

Ngôi đầu trong gia tộc vẫn thuộc về Donald Trump với 7,3 tỷ USD, nhờ tiền số và các thương vụ bản quyền quốc tế. Xếp sau là Jared Kushner, chồng Ivanka, vừa cán mốc tỷ phú năm 2025 nhờ quỹ đầu tư Affinity Partners, tập đoàn Kushner Companies và dòng vốn từ Trung Đông.

Trong khi đó, Tiffany Trump và chồng là Michael Boulos lại không có tên trong danh sách của Forbes, dù gia đình Boulos vốn giàu có và Michael đang giữ chức điều hành cấp cao.

Không chỉ dựa vào gia sản, Barron Trump còn thể hiện khát vọng riêng. Theo People, cậu đã dành kỳ nghỉ hè để tham gia các cuộc họp, phát triển dự án công nghệ và chuẩn bị kế hoạch lập công ty riêng. "Barron đang tích cực xây dựng con đường tài chính, làm việc với những đối tác cùng chí hướng", một nguồn tin cho hay.

Barron Trump đứng cạnh cha mẹ. Ảnh: John Moore

Tuy nhiên, từ đầu năm học mới, sự vắng bóng của Barron tại khuôn viên chính ở Manhattan đã làm dấy lên nhiều câu hỏi. Nguồn tin sau đó xác nhận cậu đang theo một học kỳ tại cơ sở Washington D.C. - nơi chỉ có khoảng 100 sinh viên, chuyên về chính trị, chính sách, báo chí và kinh doanh. Học phí một kỳ tại đây là 32.811 USD, cộng chi phí ăn ở gần 10.000 USD.

Hiện chưa rõ Barron có quay lại New York sau học kỳ này hay không, nhưng cơ sở D.C. chỉ cách tòa Bạch Ốc chưa đầy 2 km. Melania Trump từng khẳng định con trai "luôn có một căn phòng chờ sẵn trong Nhà Trắng". Một nguồn tin còn cho biết bà theo sát từng bước đi của Barron để bảo đảm không ai "chèn ép hay bắt nạt" cậu.

Nguồn tin khác nói thêm: "Barron có nhiều bạn bè, một gia đình cưng chiều và một sự nghiệp đang lên. Hẹn hò chưa bao giờ là ưu tiên với cậu lúc này".