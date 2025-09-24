Mẹ vợ cũ nói Michael Jackson cưới Lisa Presley 'không phải vì yêu'

Trong cuộc hồi ký sắp phát hành, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley - vợ cũ danh ca Elvis Presley - nói bà không hề ủng hộ mối quan hệ giữa con gái Lisa Marie Presley và Michael Jackson.

"Tôi đã bị sốc trước cuộc hôn nhân đó," Priscilla, 80 tuổi, viết trong hồi ký, theo trích đoạn được The Sun công bố hôm 21/9. "Tôi luôn cảm thấy Michael không cưới Lisa vì yêu, mà bởi danh tiếng của dòng họ Presley. Anh ấy là người giỏi thao túng và đã nhắm đến con bé từ lâu trước khi Lisa nhận ra. Vẻ ngây thơ mà anh ta thể hiện chỉ là lớp mặt nạ trước công chúng".

Lisa Marie Presley và Michael Jackson. Ảnh: Page Six

Priscilla kể bà từng nghi ngờ giữa Jackson và Lisa không có quan hệ xác thịt, thẳng thắn hỏi con gái về chuyện đó. "Giống như nhiều người khác, tôi không chắc lắm. Cô ấy trả lời là 'có'", Priscilla nhớ lại.

Lisa Marie từng kết hôn với nhạc sĩ Danny Keough và có hai con - Riley và Benjamin - trước khi gắn bó với Michael Jackson. Khi Lisa cưới Michael vào tháng 5/1994, Jackson đang vướng cáo buộc lạm dụng một bé trai. "Tôi không tin anh ấy yêu Lisa. Jackson cần một hình ảnh công khai có lợi, cho thấy mình là người đàn ông hấp dẫn và bình thường," Priscilla nói.

Priscilla Presley (trái) và con gái, Lisa Marie Presley. Ảnh: Wire

Bà cho biết chỉ gặp Jackson một lần và tin đám cưới với Lisa đã giúp nam ca sĩ thoát khỏi scandal: "Ảnh chụp con gái Elvis đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ mà Jackson đặt làm cho cô ấy quả thật là hình ảnh giá trị".

Lisa Marie Presley đệ đơn ly hôn Michael Jackson ngày 18/1/1996, chưa đầy hai năm sau khi cưới. Theo Priscilla, khi cuộc hôn nhân này chấm dứt, bà "gần như nghe thấy Elvis thở phào nhẹ nhõm". Priscilla nhắc đến người chồng cũ nổi tiếng đã qua đời năm 1977 ở tuổi 42 vì nhồi máu cơ tim.

Michael Jackson có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với con gái ông hoàng nhạc Rock & Roll Elvis Presley. Ảnh: Sygma

Sau ly hôn, Michael Jackson cưới y tá Debbie Rowe và có hai con: Prince hiện 28 tuổi, Paris 27 tuổi. Ông hoàng nhạc pop có thêm con trai út Blaket, 23 tuổi, nhờ người mang thai hộ. Michael qua đời năm 2009 ở tuổi 50 vì dùng thuốc giảm đau quá liều.

Về phần Lisa Marie, sau cuộc hôn nhân với Michael Jackson, cô kết hôn với tài tử Nicolas Cage và sau đó với nhạc sĩ Michael Lockwood. Nữ ca sĩ có hai con sinh đôi, Harper và Finley (16 tuổi), với Michael trước khi ly hôn năm 2021. Tháng 1/2023, Lisa Marie mất ở tuổi 54 do tắc ruột.

Trong cuốn hồi ký được xuất bản sau khi cô qua đời (do con gái Riley tổng hợp những cuốn băng ghi âm mẹ để lại), Lisa từng kể về mối tình với Jackson: "Michael nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi, muốn kết hôn và có con cùng tôi. Ban đầu tôi lặng người, rồi thú nhận rằng mình cũng đã yêu anh ấy".

Lisa thậm chí khẳng định Jackson vẫn còn trinh khi họ hẹn hò dù trước đó anh đã đi chơi với Brooke Shields, Madonna... "Lúc anh ấy chủ động hôn tôi, mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Tôi tưởng sẽ phải chờ đến khi cưới mới có chuyện ấy, nhưng Michael nói: 'Anh không chờ nổi nữa'", Lisa viết trong cuốn hồi ký From Here to the Great Unknown.