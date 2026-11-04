Con gái Michael Jackson đòi chia 600 triệu USD di sản của cha

Theo Page Six, trong đơn kiến nghị nộp lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles hôm 29/10, nữ ca sĩ 28 tuổi đề nghị thẩm phán yêu cầu phân phối trước 600 triệu USD vào Quỹ tín thác gia đình Michael Jackson. Paris cho rằng không có lý do chính đáng nào để khoản tiền này chưa được chuyển giao, dù đã hơn 17 năm kể từ khi cha cô qua đời.

Paris Jackson - con gái Michael Jackson. Ảnh: Instagram Paris Jackson

Cô lập luận di sản của cha đã tạo ra hàng tỷ USD doanh thu và tích lũy hàng trăm triệu USD tiền mặt, nhưng các quỹ tín thác dành riêng cho cô cùng hai anh em Prince, 29 tuổi, và Bigi, 24 tuổi, vẫn chưa được cấp vốn.

Đơn kiến nghị nhắm vào John Branca, người điều hành di sản lâu năm của Michael Jackson. Paris cáo buộc ông duy trì sự "kiểm soát chặt chẽ như gọng kìm" đối với ba anh em, tự quyết định thời điểm và việc họ có được nhận tiền từ tài sản thừa kế của cha hay không.

Branca là luật sư, đồng thời giữ chức chủ tịch Công ty Michael Jackson. Ông được Vua nhạc Pop thuê lần đầu vào năm 1985. Năm 2006, Branca rời đội ngũ của Jackson do những vấn đề liên quan đến tài chính, trước khi quay trở lại năm 2009, chỉ tám ngày trước khi nam ca sĩ qua đời.

Theo di chúc, các con của Michael bắt đầu được hưởng thu nhập phát sinh từ phần quỹ tín thác riêng khi tròn 21 tuổi. Phần tiền gốc trong mỗi quỹ tín thác được phân chia theo các mốc tuổi: người thụ hưởng nhận một phần ba khi tròn 30 tuổi, một nửa số tiền còn lại ở tuổi 35 và toàn bộ phần cuối khi bước sang tuổi 40. Tuy nhiên, Paris cho rằng quy định về việc nhận thu nhập từ năm 21 tuổi chưa được thực hiện đúng. Thay vào đó, ba anh em chỉ nhận những khoản tiền nhỏ hơn do Branca quyết định. Cô cáo buộc ông dùng quyền kiểm soát các khoản chi trả để ngăn họ chất vấn cách quản lý di sản.

Ba người con Prince, Paris và Bigi (từ trái qua) khi còn nhỏ bên Michael Jackson. Ảnh: Instagram Prince Jackson

Paris bắt đầu chất vấn cách điều hành di sản cha từ năm ngoái khi cô cáo buộc những khoản chi của Branca dành cho đồng nghiệp là các món "quà tặng không có trong hợp đồng". Theo Paris, vì kiến nghị này, cô phải đối mặt với các vụ kiện tụng quyết liệt và những cuộc công kích công khai, đồng thời khoản tiền dành cho cô cùng hai anh em cũng bị cắt giảm hàng triệu USD. "Phương thức hành xử và quản lý như vậy không thể tiếp tục", đơn nêu.

Đại diện di sản Michael Jackson phản hồi với Page Six rằng luật sư của Paris hiểu rõ di sản chưa thể cấp vốn đầy đủ cho quỹ từ thiện và các quỹ tín thác cá nhân cho đến khi một số trở ngại pháp lý được giải quyết. Trong đó có tranh chấp với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), cơ quan từng yêu cầu nộp 700 triệu USD tiền thuế và tiền phạt.

"Chúng tôi đã giành được phán quyết giúp giảm đáng kể số tiền này, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và con số cuối cùng vẫn có thể thay đổi. Ngoài ra, cáo buộc cho rằng người điều hành di sản giữ lại hoặc cắt giảm các khoản thanh toán là hoàn toàn bịa đặt. Hơn 200 triệu USD đã được phân phối trực tiếp cho Paris và những người thụ hưởng khác, hoặc được chi trả vì lợi ích của họ", người đại diện cho biết.

Người này nói thêm mong muốn sớm giải quyết mọi vấn đề để có thể cấp vốn đầy đủ cho quỹ từ thiện và các quỹ tín thác theo đúng nguyện vọng của Michael.

Trong khi đó, để chứng minh di sản có nguồn lực tài chính đáng kể, Paris dẫn ra ba thương vụ lớn liên quan đến tài sản của cha. Năm 2018, khoảng 10% cổ phần tại EMI Music Publishing thuộc di sản được bán cho Sony với giá 287,5 triệu USD. Năm 2020, điền trang Neverland Ranch cũng được bán với giá 22 triệu USD. Đến năm 2023, người quản lý di sản đạt thỏa thuận với Sony, theo đó tập đoàn này trả trước 750 triệu USD để sở hữu 50% danh mục tài sản sở hữu trí tuệ còn lại của Michael Jackson.

Theo đơn kiến nghị, riêng những giao dịch này đã tạo ra hơn một tỷ USD nguồn tiền thanh khoản trước thuế và chi phí.

Hồ sơ cũng cho biết tính đến tháng 12/2024, di sản Michael Jackson đã tạo ra hơn 2,5 tỷ USD doanh thu kể từ khi ông qua đời. Tổng giá trị khối tài sản này được ước tính vào khoảng 2-3 tỷ USD. Riêng tại thời điểm đó, di sản được cho là có khoảng 850 triệu USD tiền mặt và các tài sản tương đương tiền.

Dựa trên những số liệu này, Paris ước tính sau khi trừ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính tiềm tàng, di sản vẫn còn khoảng 600 triệu USD có thể phân phối.

Paris Jackson hiện theo đuổi sự nghiệp âm nhạc giống bố. Ảnh: Instagram Paris Jackson

Cô lập luận luật pháp bang California ưu tiên phân chia tài sản thừa kế cho những người thụ hưởng sớm nhất có thể, miễn là việc này không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ nợ hoặc các bên liên quan khác. Paris cũng cho rằng những vấn đề thuế và tranh chấp pháp lý chưa giải quyết không phải lý do chính đáng để tiếp tục giữ lại toàn bộ tài sản. Theo hồ sơ, gần như tất cả yêu cầu thanh toán từ chủ nợ và các vụ kiện lớn đã được giải quyết hoặc có kết quả thuận lợi, chỉ còn một số vụ việc đang tồn tại.

Paris đề nghị tòa án yêu cầu Branca chuyển 600 triệu USD vào quỹ tín thác gia đình, hoặc một khoản tiền khác do thẩm phán quyết định. Cô cũng yêu cầu được hoàn trả phí luật sư và các chi phí pháp lý từ tài sản của di sản.

Phiên điều trần về vụ việc dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009, ở tuổi 50. Trong di chúc, ông chỉ định quỹ tín thác gia đình là bên thụ hưởng duy nhất đối với di sản, đồng thời bổ nhiệm Branca làm người được ủy thác quản lý quỹ.