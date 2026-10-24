Michael Jackson được khen là người tình tuyệt vời

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, đăng hôm 20/10, diễn viên Roseanne Barr, 73 tuổi, cho biết bà từng rất thân thiết với Lisa Marie Presley, con gái huyền thoại âm nhạc Elvis Presley. Ngôi sao đoạt giải Quả cầu vàng kể Lisa Marie thường tâm sự với bà về những người đàn ông trong đời, trong đó có hai người chồng nổi tiếng là ca sĩ Michael Jackson và tài tử Nicolas Cage.

Khi được hỏi về Jackson, Roseanne kể: "Cô ấy nói anh ấy là bạn tình tuyệt vời nhất".

Michael Jackson và Lisa Marie Presley những năm 1990. Ảnh: ZUMAPRESS

Khi người phỏng vấn tỏ ra ngạc nhiên bởi cuộc hôn nhân của Michael Jackson và Lisa vốn vấp phải nhiều đồn đoán, Roseanne khẳng định bà không bao giờ nói dối những chuyện như thế. Roseanne tiết lộ thêm rằng Lisa Marie từng khen Michael Jackson là người đàn ông "rất cuốn hút" và thường nói với cô những lời ngọt ngào mà phụ nữ đều muốn nghe.

Đại diện của Lisa Marie Presley và di sản Michael Jackson chưa phản hồi về câu chuyện của Roseanne Barr, theo Page Six.

Diễn viên Roseanne Barr. Ảnh: Instagram Roseanne Barr

Trong cuốn hồi ký From Here to the Great Unknown, được con gái tổng hợp, xuất bản năm 2024, Lisa Marie cũng tiết lộ nhiều chi tiết về chuyện tình với Jackson từ năm 1994 đến 1996. Nữ ca sĩ cho biết Michael đã tỏ tình với cô trong một chuyến đi tới Las Vegas. "Michael nói: 'Anh không biết em có để ý không, nhưng anh yêu em rất nhiều. Anh mong chúng ta kết hôn và sinh con cùng nhau'", Lisa kể. Cô nhớ đã không thể thốt nên lời khi Michael Jackson bất ngờ bày tỏ tình cảm, nhưng thú nhận yêu nam ca sĩ từ giây phút đó.

Lisa cũng tiết lộ giọng ca Billie Jean khẳng định vẫn còn trinh tiết khi yêu cô và là người chủ động âu yếm. Cô gọi quãng thời gian trăng mật bên nam ca sĩ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Khi bắt đầu mối quan hệ, Lisa Marie 26 tuổi, đã ly hôn diễn viên Danny Keough và có hai con, trong khi Jackson 35 tuổi. Trong hồi ký, cô cũng lên tiếng bảo vệ ca sĩ trước những cáo buộc xâm hại trẻ em.

Michael Jackson và Lisa Marie Presley hôn nhau trên sân khấu MTV Video Music Awards tháng 8/1994. Ảnh: AFP

Sau khi ly hôn Jackson năm 1996, Lisa Marie kết hôn với tài tử Nicolas Cage năm 2002, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đến năm 2004. Năm 2006, cô kết hôn với nghệ sĩ guitar Michael Lockwood. Hai người chia tay năm 2016 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021.

Về phần mình, Michael Jackson kết hôn với nữ y tá Debbie Rowe từ năm 1996 đến 2000 và có hai con là Prince, Paris. Huyền thoại nhạc pop còn có con thứ ba, Blanket Jackson, chào đời năm 2002 nhờ người mang thai hộ.

Michael Jackson qua đời vì ngừng tim năm 2009 ở tuổi 50. Lisa Marie Presley mất vào tháng 1/2023 ở tuổi 54 vì tắc ruột - biến chứng sau một ca phẫu thuật vài năm trước đó.