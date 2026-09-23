Thiên An xin khép lại ồn ào

Sau phiên tòa sáng 22/9, Thiên An chia sẻ mong muốn khép lại những ồn ào liên quan cô và Jack. Nữ diễn viên cho biết từ khi con gái chào đời, cô không cấm cản việc Jack thăm con.

Theo Thiên An, cô từng nhận yêu cầu xét nghiệm ADN và tham gia các buổi hòa giải tại tòa. Cô cũng giải thích phiên đối chất ngày 19/12/2025 không diễn ra là do thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có công tác đột xuất và tòa đã xác nhận lý do này.

Thiên An xin lỗi vì những ồn ào trong chuyện tình cảm với Jack.

Thiên An nói cô luôn mong những điều tốt nhất cho con gái. Nếu Jack muốn thăm con, cô cho biết sẽ hỗ trợ để hai cha con gặp nhau.

“Số điện thoại An chưa từng đổi. Nên nếu bên ba bé có muốn thăm thì cứ nhắn. An sẽ hỗ trợ cho gặp. An sẽ tôn trọng phán quyết của tòa”, Thiên An chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, điều cô mong muốn hiện tại là con gái được sống bình thường, không tiếp tục chịu những bình luận, tranh luận liên quan chuyện của người lớn.

“Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực mà An trót gây ra. Xin lỗi các con vì mẹ đã là một người mẹ không đủ bản lĩnh để bảo vệ các con”, cô viết.

Thiên An cho biết hiện tại con gái là ưu tiên của cô và mong hai mẹ con có những ngày tháng bình yên, để cô có thể làm việc, chăm sóc con như những gia đình bình thường khác.

Sáng 22/9, TAND Khu vực 2 TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp về xác định cha cho con” giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Tại phiên tòa 22/9, Jack cho biết anh cảm thấy có lỗi với con và mong muốn con gái có tên cha trên giấy tờ.

Tại phiên tòa, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định ông Trịnh Trần Phương Tuấn là cha đẻ của bé Đ., sinh ngày 1/4/2021, đồng thời có các quyền và nghĩa vụ của người cha đối với cháu bé theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Kết quả này được đưa ra trên cơ sở kết quả giám định ADN cùng lời khai, tài liệu trong hồ sơ.

Tại tòa, Jack cho biết anh cảm thấy có lỗi với con và mong muốn con gái có tên cha trên giấy tờ. Khi được hỏi về việc thực hiện quyền làm cha, nam ca sĩ nói không muốn tách con khỏi mẹ mà muốn “tiếp cận con gái từ từ”. Anh dự định lập sổ tiết kiệm cho con.

Tại phiên tòa ngày 22/9, Thiên An cho biết từ khi con gái chào đời đến đầu năm 2022, cô nhận tổng cộng 106 triệu đồng từ phía Jack, gồm 76 triệu đồng tiền chuyển khoản và 30 triệu đồng tiền mặt. Sau thời điểm đó, Thiên An khẳng định việc chăm sóc con chủ yếu dựa vào kinh tế của gia đình cô.

Thiên An nói cô không cản trở Jack thực hiện quyền làm cha và cho biết từng tạo điều kiện để anh đứng tên trên giấy khai sinh, nhưng theo lời cô, Jack không thực hiện.