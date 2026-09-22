Jack và Thiên An đối đáp tại tòa

Ngày 22/9, TAND Khu vực 2 TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp xác định cha cho con” giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An, 28 tuổi.

Sau phiên tòa, khoản tiền Jack từng hỗ trợ Thiên An chăm sóc con trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Theo lời khai của Thiên An trước Hội đồng xét xử (HĐXX), cô nhận tổng cộng 106 triệu đồng, gồm 76 triệu đồng chuyển khoản, có sao kê, và 30 triệu đồng tiền mặt.

Thiên An cho biết cô thông báo việc mang thai cho Jack vào năm 2020, lúc được khoảng 4-5 tháng. Việc hỗ trợ dừng lại từ đầu năm 2022, nữ diễn viên chịu toàn bộ chi phí nuôi con, với sự hỗ trợ chăm sóc của mẹ và em gái.

Thiên An trước phiên tòa Tranh chấp xác định cha cho con với ca sĩ Jack.

“Từ năm 2022 đến nay, việc nuôi con hoàn toàn dựa vào kinh tế của tôi”, Thiên An trình bày. Cô nói chưa từng yêu cầu Jack chu cấp một khoản cụ thể. Việc gửi tiền do nam ca sĩ tự nguyện thực hiện và cũng tự dừng lại. Số tài khoản ngân hàng và số điện thoại của cô không thay đổi.

Khoản tiền chu cấp gây tranh cãi

Thông tin trên khiến khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng 106 triệu đồng là khoản tiền thấp so với chi phí nuôi dưỡng trẻ trong những năm đầu đời. Khán giả chú ý việc Jack không tiếp tục hỗ trợ từ đầu năm 2022 và đặt câu hỏi về sự hiện diện của nam ca sĩ trong quá trình bé Sol trưởng thành.

Một số người đồng tình với chia sẻ của Thiên An rằng trách nhiệm làm cha không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn thể hiện qua việc thăm nom, chăm sóc và đồng hành với con. Họ cho rằng ba năm đầu đời là giai đoạn người mẹ cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng việc Jack khởi kiện là bước cần thiết để xác lập quan hệ cha con về mặt pháp lý. Sau phán quyết, nam ca sĩ có quyền thăm nom, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con.

Số khán giả này cho rằng cần theo dõi cách Jack thực hiện trách nhiệm sau phiên tòa thay vì chỉ căn cứ vào khoản tiền đã chu cấp trước đây. Một số tài khoản cũng nhắc lại lời khai của Jack rằng anh và gia đình từng hỗ trợ Thiên An nhưng sau đó không thể liên lạc với cô.

Thiên An cho rằng không ngăn cản quyền làm cha của Jack

Khoảng 9h ngày 22/9, Jack và Thiên An có mặt tại TAND Khu vực 2 TPHCM. Sau phần trình bày của luật sư, HĐXX hỏi hai bên về quan hệ tình cảm, thời điểm mang thai, thủ tục khai sinh, khoản tiền hỗ trợ và quá trình chăm sóc trẻ.

Jack cho biết anh và Thiên An tìm hiểu nhau vào năm 2020 và nhận thấy không phù hợp. Cùng năm, Thiên An thông báo việc mang thai. Nam ca sĩ nói anh bối rối, song bản thân và gia đình vẫn hỗ trợ cô.

Thiên An xác nhận hai người đến với nhau trên cơ sở tự nguyện. Trong thời gian mang thai, cô vẫn sống tại nhà Jack và đi làm bình thường. Đến tháng thứ tám của thai kỳ, cô trở về nhà mẹ ruột tại Bình Dương.

Thiên An trình bày khi sinh con chỉ có cô và mẹ. Khoảng 10 ngày sau, nữ diễn viên nhắn tin đề nghị Jack cung cấp thông tin để làm giấy khai sinh cho bé nhưng không nhận được phản hồi. Cô cho rằng Jack không muốn đứng tên cha nên khoảng một tháng sau tự hoàn tất thủ tục.

Jack cho biết anh không nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc đề nghị cung cấp giấy tờ. Nam ca sĩ nói mục đích khởi kiện là xác lập quan hệ cha con về mặt pháp lý và để con gái có tên cha trên giấy tờ.

Đối với yêu cầu Thiên An không được ngăn cản Jack thực hiện quyền làm cha, phía bị đơn đề nghị HĐXX không chấp nhận. Nữ diễn viên khẳng định chưa từng cản trở và đã tạo điều kiện để Jack cung cấp giấy tờ, đứng tên trên giấy khai sinh, thực hiện nghĩa vụ với con.

Thiên An cho rằng thông tin mình ngăn cấm Jack gặp con ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống cá nhân. “Từ khi con chào đời đến nay, nguyên đơn đã thực hiện những quyền nào?”, cô đặt câu hỏi.

Jack và Thiên An trong phiên tòa sáng 22/9. Ảnh: V.T.

Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, Thiên An cho biết Jack chưa từng gặp con sau khi bé chào đời. Lần đầu hai cha con gặp nhau là lúc lấy mẫu xét nghiệm ADN trong quá trình giải quyết vụ án.

Jack thừa nhận đáng lẽ việc xác lập quan hệ cha con phải được tiến hành sớm hơn. “Tôi chỉ xin cho con gái có tên cha trên giấy tờ. Tôi không có ý giành quyền nuôi con hay tách con khỏi mẹ”, anh nói.

Trả lời HĐXX về kế hoạch cụ thể, Jack nói sẽ tôn trọng Thiên An, thu xếp thời gian theo điều kiện của cô. Do con gái chưa biết cha, anh dự định tiếp xúc từng bước, có lịch thăm nom rõ ràng. Jack cũng đề cập việc lập khoản tiền riêng phục vụ việc học của bé khi trưởng thành.

“Tôi chỉ muốn thực hiện trách nhiệm làm cha. Tôi không giành bé, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi mong được chăm sóc con tốt nhất về sau”, Jack trình bày.

Khi được hỏi về nguyện vọng của phía nguyên đơn, Thiên An cho rằng trách nhiệm làm cha không chỉ thể hiện qua lời hứa mà cần được chứng minh bằng thời gian, hành động và sự hiện diện trong cuộc sống của trẻ.

Thiên An rơm rớm nước mắt khi nhắc đến ba năm đầu đời của con. Cô nói đây là giai đoạn khó khăn nhất, bản thân vừa làm việc vừa chăm sóc bé.

“Đó là lúc tôi cần sự hỗ trợ từ phía nguyên đơn nhất. Tại sao khoảng thời gian ấy họ không xuất hiện, đến khi đứa trẻ lớn và có nhận thức mới xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của con?”, Thiên An nói.

Nữ diễn viên cho rằng làm cha còn gồm tình cảm, sự gắn kết và hiện diện bên con. Cô khẳng định chưa từng ngăn cản con xây dựng mối quan hệ với cha.

Chủ tọa đề nghị hai bên tiết chế phát ngôn trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. HĐXX lưu ý trách nhiệm của người cha gồm hỗ trợ vật chất, chăm sóc tinh thần và giáo dục con.

Jack được nhận con

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định tài liệu trong hồ sơ, lời khai của các đương sự và kết quả giám định cung cấp căn cứ xác định Jack là cha ruột của bé Đ., từ đó đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

HĐXX xác định kết quả giám định ADN được thực hiện đúng trình tự bởi cơ quan có thẩm quyền, cho thấy ông Trịnh Trần Phương Tuấn và bé Đ. có quan hệ huyết thống cha - con.

Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên Jack là cha đẻ của bé Đ. và có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người cha theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Các quyền và nghĩa vụ này gồm thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Jack có quyền thăm nom và không ai được cản trở, song việc thực hiện phải bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ.

Jack không được cản trở hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục bé Đ. Sau phiên tòa, Thiên An cho biết cô tôn trọng phán quyết của HĐXX.