'Đầu xuân tươi sáng' càn quét giải thưởng, Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) nhận tin vui lớn

Theo Thời báo VTV (thông tin từ Sina, Sohu), trong "Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026" vừa qua, bộ phim đang gây sốt châu Á "Đầu xuân tươi sáng" đã giành các giải thưởng: "Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm", "Tác phẩm IP văn học chuyển thể điện ảnh và truyền hình của năm", "Diễn viên có sức hút của năm" và "Biên kịch xuất sắc của năm".

Các giải thưởng đã ghi nhận dấu ấn của tác phẩm, giá trị chất liệu văn học qua quá trình chuyển thể lên màn ảnh và đặc biệt là nữ diễn viên Tôn Thiên được yêu mến qua vai Thượng Chi Đào. Tác giả nguyên tác Cô Nương Đừng Khóc lần đầu xuất hiện trước ống kính truyền thông để nhận giải cùng đoàn phim, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Bốn giải thưởng tại "Đại hội Tầm nhìn Weibo 2026" là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim kể từ khi gây cơn sốt toàn cầu. Từ trước đến nay, các bộ phim tình cảm công sở hiếm khi có được thành tích tốt như vậy. "Đầu xuân tươi sáng" còn được chọn để tổ chức tọa đàm báo cáo điển hình cho phim truyền hình Hoa ngữ.

Tôn Thiên phát biểu khi nhận giải thưởng (ảnh chụp màn hình).

Trước khi phim lên sóng, lựa chọn diễn viên từng gây tranh luận do ngoại hình cao ráo, sắc sảo của Tôn Thiên được cho là khác biệt với hình dung về nhân vật trong nguyên tác. Tuy nhiên, những chi tiết diễn xuất như dáng vai thu lại, ánh mắt dè dặt hay cách nắm chặt quai túi khi phỏng vấn đã góp phần tạo nên hình ảnh Thượng Chi Đào gần gũi với khán giả.

Thành công của vai diễn tiếp tục mở rộng dấu ấn của nữ diễn viên trong năm 2026. Tại "Đại hội Tầm nhìn Weibo", ba bộ phim do cô đóng chính gồm "Người làm ăn lớn", "Tình yêu của kẻ thực dụng" và "Đầu xuân tươi sáng" đều lọt danh sách đề cử giải thưởng.

Tỉnh Bách Nhiên (phải) và Tôn Thiên trong phim "Đầu xuân tươi sáng". Ảnh: Youku

Ra mắt ngày 26/8/2026, "Đầu xuân tươi sáng" nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Theo số liệu được cung cấp, phim đạt mức nhiệt độ hơn 10.000 trên nền tảng sau 4 ngày phát sóng, lập kỷ lục ở dòng phim tình cảm hiện đại trong năm. Bộ phim không có kinh phí sản xuất cao nhưng do ekip nhiều kinh nghiệm thực hiện nên có sự chăm chút tỉ mỉ trong cách thể hiện cảm xúc nhân vật, thời trang công sở hiện đại, nhu cầu và sở thích của giới trẻ... Điều này đã giúp bộ phim lấy lòng được nhiều khán giả toàn cầu.

"Đầu xuân tươi sáng" xoay quanh chuyện tình công sở bí mật giữa giám đốc điều hành công ty quảng cáo Loan Niệm có tính cách sắc sảo và nhân viên mới trẻ trung, nhiệt huyết Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Suốt 10 năm, đam mê và hiểu lầm không ngừng đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách và định hướng cuộc sống của cả hai. Mối quan hệ giữa anh và Thượng Chi Đào không chỉ gắn với cảm xúc cá nhân mà còn diễn ra trong bối cảnh công sở, nơi ranh giới giữa công việc và đời tư trở thành một yếu tố đáng chú ý của bộ phim.