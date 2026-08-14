Con gái Michael Jackson kể khoảnh khắc lần đầu gặp mẹ ở tuổi 15

Trong tập podcast Call Her Daddy phát hành ngày 12/8, ca sĩ kiêm diễn viên Paris Jackson cho biết thời điểm cô chủ động tìm lại mẹ, bà Debbie Rowe, là khoảng 15 tuổi, 4 năm sau khi bố qua đời.

"Tôi nhớ là khi khoảng 10 hoặc 11 tuổi, tôi bắt đầu tò mò và hỏi về mẹ. Những câu trả lời tôi nhận được lúc đó là đủ đối với mình. Tôi chỉ hỏi: 'Tên mẹ là gì?', rồi được cho biết tên bà, và tôi nghĩ: 'Được rồi, vậy thôi'. Sau đó tôi không bận tâm nữa. Chúng tôi kết nối lại khi tôi khoảng 15 tuổi và thực sự trở nên thân thiết hơn vào cuối tuổi thiếu niên", Paris nói.

Paris Jackson là con thứ hai của Michael Jackson và y tá Debbie Rowe. Ảnh: Youtube/ Call Her Daddy

Khi được hỏi có hồi hộp trong lần đầu gặp mẹ hay không, Paris cho biết cuộc gặp diễn ra khá nhẹ nhàng và tự nhiên.

"Tôi nhớ mình đi xuống cầu thang và thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách với bà ngoại. Tôi bước vào và nói: 'Chào mẹ'. Mẹ đáp: 'Chào con'. Tôi ngồi xuống, chúng tôi trò chuyện một lúc rồi cùng ra ngoài chơi cả ngày", cô kể.

Tình cảm mẹ con nảy nở ngay lập tức, điều mà Paris cho là nhờ vào cung hoàng đạo của họ. "Mẹ là Nhân Mã nên rất nhiệt huyết. Tôi là Bạch Dương, cũng đầy năng lượng. Chúng tôi rất giống nhau", Paris nói.

Paris Jackson trong một lần gặp mẹ vào năm 2013. Ảnh: Splash

Nhìn lại mối quan hệ với mẹ, Paris cho biết điều cô học được là hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì đặt ra quá nhiều kỳ vọng. "Tôi nghĩ điều tuyệt vời trong hành trình trưởng thành là nhận ra rằng những mong đợi đôi khi khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Nếu bước vào một mối quan hệ với quá nhiều kỳ vọng, rất có thể bạn sẽ thất vọng, bực bội hoặc dần nảy sinh cảm giác oán giận. Còn khi đến với ai đó bằng một tâm thế cởi mở, không áp đặt điều gì, sẽ có một khoảng không rất đẹp để mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên", cô chia sẻ.

Paris Jackson, 28 tuổi, là một trong ba người con của cố ca sĩ Michael Jackson. Cô và anh trai Prince, 29 tuổi, là hai người con chung của Michael Jackson và Debbie Rowe, trong khi em trai Bigi (tên cũ là Blanket), 24 tuổi, được sinh nhờ người mang thai hộ.

Debbie Rowe, hiện 67 tuổi, kết hôn với Michael Jackson năm 1996 sau khi quen ông trong thời gian làm trợ lý tại phòng khám da liễu của ca sĩ. Bà sinh Prince năm 1997 và Paris năm 1998. Hai người ly hôn năm 2000, và Rowe trao toàn quyền nuôi con cho Michael Jackson.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Rowe chuyển đến Palmdale, California, sống kín tiếng và làm nghề nhân giống ngựa. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2017, Paris nói rằng mẹ "không tồn tại" trong suốt thuở ấu thơ của cô.

Năm 2013, một nguồn tin nói với People rằng Paris và mẹ đã bắt đầu hàn gắn sau nhiều năm xa cách. Khi đó, Debbie Rowe nhận được sự ủng hộ từ Katherine Jackson - mẹ của Michael Jackson, đồng thời là người giám hộ hợp pháp của Paris.

"Paris đã trải qua rất nhiều khủng hoảng tuổi mới lớn và cảm thấy mình không được yêu thương. Cô bé chủ động liên lạc với mẹ và nói muốn xây dựng mối quan hệ với bà. Debbie sẵn sàng mở lòng, còn Katherine Jackson cũng ủng hộ điều đó", nguồn tin cho biết.

Paris chủ động hàn gắn mối quan hệ với mẹ và ngày càng thân thiết. Ảnh: Instagram

Mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng gắn bó. Năm 2017, Paris đăng bài chúc mừng mẹ trên Instagram sau khi Debbie hoàn thành quá trình hóa trị ung thư vú. "Người mẹ mạnh mẽ của tôi, luôn chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Bà thật tuyệt vời", Paris viết bên cạnh bức ảnh Debbie cầm tấm biển ghi dòng chữ "Hoàn thành hóa trị!".

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight năm 2016, Debbie Rowe cũng nói về sự đồng hành của con gái trong thời gian điều trị ung thư. "Paris là chỗ dựa của tôi, con bé thật tuyệt vời. Con luôn ở bên tôi trong suốt quãng thời gian đó. Ngay khi biết tin, chỉ khoảng 30 giây sau là Paris đã gọi cho tôi", bà nói.

Đầu năm nay, Paris tiếp tục chia sẻ loạt ảnh chụp cùng mẹ trên Instagram Stories, trong đó có một bức cả hai tươi cười bên nhau kèm chú thích: "Dạo gần đây".

Paris, ca sĩ sắp đi lưu diễn mở màn cho ban nhạc Pretty Reckless, thừa hưởng tài năng của cha, nhưng cô lại có gu âm nhạc giống hệt mẹ. Cô tiết lộ mẹ yêu thích nhạc đồng quê và dân gian giống như mình nên thường gửi cho bà nghe các bản nhạc mới sáng tác.