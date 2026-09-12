Angelina Jolie tiết lộ niềm yêu thích điện ảnh của Pax Thiên

Trong cuộc phỏng vấn với L’Officiel, minh tinh 51 tuổi chia sẻ về mối quan tâm của hai con trai lớn, đặc biệt là Pax Thiên, đối với lĩnh vực phim ảnh. Diễn viên Eternals cho biết Maddox, 25 tuổi, và Pax Thiên, 22 tuổi, từng làm việc trong một số dự án cùng cô, bao gồm vai trò trợ lý đạo diễn phim Without Blood năm 2024.

"Tôi nghĩ nếu bạn có bất kỳ sự quan tâm nào đến công việc làm phim, bạn cần tham gia vào êkíp, trực tiếp làm những công việc vất vả và tìm hiểu về các bộ phận. Maddox và Pax đã làm việc theo cách đó trong một vài bộ phim", cô nói.

Angelina Jolie bên Maddox (trái) và Pax Thiên tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2017. Ảnh: UPI

Angelina Jolie rất vui khi có cơ hội làm việc cùng các con trên phim trường. "Tôi chỉ đơn giản là một người mẹ muốn được ở bên gia đình mình", cô nói.

Theo diễn viên, Pax hiện theo đuổi nhiếp ảnh nhưng vẫn hứng thú với điện ảnh. Trong khi đó, con trai cả Maddox đang tập trung học trở thành phi công.

Pax Thiên (bìa phải) gặp gỡ các nhà làm phim tại Liên hoan phim Sundance 2026. Ảnh: Jane Owen Public Relations

Angelina Jolie và Brad Pitt có sáu người con: Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh cùng cặp song sinh Knox và Vivienne. Nữ diễn viên nói các con đều có cá tính và hướng đi riêng.

"Các con chắc chắn là những cá thể riêng biệt, điều đó khiến tôi rất tự hào. Theo tôi, một trong những điều quan trọng nhất là không cản đường chúng", Jolie nói. Cô cho rằng cha mẹ nên hỗ trợ con cái nhưng cũng cần tôn trọng cuộc sống riêng và tiềm năng của mỗi người.

Hiện sáu người con của Jolie đều đã ở tuổi trưởng thành. Diễn viên tiết lộ sắp tới cô sẽ kết nối với cộng đồng nhiều hơn và trở lại với những sở thích trước đây. "Tôi hình dung mình sẽ dành thời gian cho các hoạt động thực địa, đi đây đó và hòa mình vào thế giới. Tôi muốn quay lại sở thích cưỡi môtô, lái máy bay", cô nói.

Jolie cho hay các con cũng muốn cô sống năng động hơn sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho gia đình. "Tôi đã ở bên các con khi chúng cần một người mẹ. Giờ đây, chúng chỉ cần tôi gọi điện từ Tunisia khi tôi bay tới đó để gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương. Tôi đồng ý, điều đó nghe thật tuyệt", cô kể.

Angelina Jolie bên 6 người con năm 2019. Ảnh: AFP

Hồi tháng 6, Jolie từng nói với Variety rằng các con là một trong những nguồn động viên giúp cô tìm lại tinh thần và con người trước đây. "Có một thời gian tôi đánh mất nó. Tôi đã bị quật ngã đôi chút, và giờ nó đang trở lại, phần lớn nhờ các con tôi. Giờ chúng đã trưởng thành và luôn khuyến khích tôi", cô cho hay.