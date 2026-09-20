Con gái út tài sắc của Johnny Trí Nguyễn

Hôm 18/9, Johnny Trí Nguyễn cùng ê kíp Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada, dịp tác phẩm được giới thiệu ở hạng mục Gala Presentations. Tài tử lên thảm đỏ cùng con gái út Thanh An, đánh dấu lần đầu hai cha con cùng xuất hiện ở một sự kiện điện ảnh.

Johnny Trí Nguyễn và con gái trên thảm đỏ.

Thanh An, còn gọi là Tailor, là con thứ hai của nam diễn viên với vợ cũ, ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 2008, cô cùng chị gái Minh Trang Hailey theo mẹ sang Mỹ sinh sống, thỉnh thoảng về nước thăm cha.

Những năm qua, Johnny Trí Nguyễn ít đăng ảnh con, cũng hạn chế nói về hai con gái trước truyền thông.

Cuối năm 2024, Thanh An về nước thăm cha tại võ đường Liên Phong ở Nhà Bè, TP HCM. Đó cũng là dịp hiếm hoi Johnny Trí Nguyễn đăng ảnh con gái út lên trang cá nhân, nhận xét con càng lớn càng xinh đẹp và thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ gia đình.

Hình ảnh Thanh An ở tuổi đôi mươi khi đó được chú ý, nhiều khán giả khen cô có phong thái minh tinh và khuyên đi thi hoa hậu. Dù vậy, cô chưa tham gia dự án nghệ thuật nào trong nước, cũng không xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

Thanh An tại võ đường Liên Phong hồi năm 2024.

Chị gái của Thanh An không chọn phim ảnh mà gắn bó với văn chương. Minh Trang Hailey thích viết truyện, tiểu thuyết và hoàn thành tác phẩm đầu tay từ khi còn nhỏ. Cô sống kín tiếng, tập trung cho việc học.

Johnny Trí Nguyễn từng nói hai con gái đều cá tính nhưng mỗi người một màu sắc riêng. Theo anh, cha mẹ không nên can thiệp sâu vào định hướng của các con, để chúng tự trải nghiệm và tìm lối đi riêng, nhưng khi nào cần chỗ dựa thì anh luôn sẵn sàng.

Johnny Trí Nguyễn tên thật Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974 tại Bình Dương cũ, trong gia đình có truyền thống võ học. Năm 1982, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Trước khi về nước, anh từng đóng thế tại Hollywood và góp mặt trong Tom Yum Goong cùng Tony Jaa.

Năm 2007, Dòng máu anh hùng đưa anh lên hàng ngôi sao phòng vé, tiếp nối bằng Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn. Giữa lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, anh lui về mở võ đường Liên Phong, huấn luyện MMA và làm tổng đạo diễn một số giải đấu.

Hộ linh tráng sĩ đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 10 năm, doanh thu phòng vé khoảng 38 tỷ đồng.

Johnny Trí Nguyễn bên hai con lúc tuổi teen.

Đời tư của tài tử cũng nhiều sóng gió. Sau cuộc hôn nhân với Vũ Lynn Cathy, anh có mối quan hệ ồn ào với Ngô Thanh Vân, rồi hơn 10 năm gắn bó cùng diễn viên Nhung Kate mà không kết hôn. Cả hai xác nhận chia tay hồi tháng 5/2025.