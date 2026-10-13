Ben Affleck tự nhận nuôi con không giỏi bằng vợ cũ

Tài tử chia sẻ trong chương trình TODAY with Willie Geist phát sóng ngày 11/10: "Các con có một người mẹ tuyệt vời, người luôn khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn kém một chút".

Ben Affleck và Jennifer Garner. Ảnh: Zumapress/ GC

Ben Affleck cho biết thường nói với ba con Violet 20 tuổi, Seraphina 17 tuổi và Samuel 14 tuổi: "Bố nghĩ mình làm tốt khoảng 75% so với mẹ các con". Tuy nhiên, theo lời kể của nam diễn viên, các con đáp lại: "Có lẽ chỉ được 40% thôi".

"Tôi đã cố hết sức rồi đấy. Điểm B+", tài tử hài hước nói trong cuộc phỏng vấn.

Ben Affleck và Jennifer Garner, 54 tuổi, chia tay năm 2015 sau một thập kỷ chung sống. Nam diễn viên luôn tôn trọng và biết ơn vợ cũ. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hai người dành cho nhau sự tôn trọng, có thể hòa thuận và giữ mối quan hệ tốt đẹp", Ben nói.

Ben Affleck và Jennifer Garner cùng đưa con trai út đi chơi. Ảnh: Backgrid

Tuần trước, chủ nhân tượng vàng Oscar cũng tiết lộ cách anh và Jennifer Garner phân chia thời gian chăm sóc con trong cuộc phỏng vấn với Variety. "Tôi làm việc chăm chỉ, sau đó về nhà đón các con tan học", anh kể. "Chúng tôi ăn tối cùng nhau nếu các con đồng ý dành thời gian với tôi. Các con ở với tôi một tuần, rồi ở với mẹ một tuần".

Ngôi sao phim Batman cho biết ba người con là động lực chính để anh tiếp tục làm việc tại Los Angeles thay vì lựa chọn những dự án phim xa nhà. "Các con tôi đang ở đây, và cuộc sống của chúng trôi qua rất nhanh. Tôi không muốn phải ở Shreveport hay New Mexico để làm việc và bỏ lỡ những năm tháng tuổi thơ của con", anh tâm sự.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight vào đầu tháng 10, tài tử khẳng định con cái là ưu tiên hàng đầu của anh, sau đó tới công việc. Ben nói không có nhiều thời gian cho việc hẹn hò và hiện hạnh phúc với cuộc sống độc thân.

Ben Affleck từng kết hôn với ca sĩ Jennifer Lopez năm 2022 nhưng chia tay sau hai năm chung sống. Anh giữ mối quan hệ tốt với cả hai vợ cũ, Jennifer Lopez và Jennifer Garner.